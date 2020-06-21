AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة التضامن: بنك ناصر يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع فئات العملاء

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:23 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
Advertisements
محمد عبد المنعم
أكدت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي،أن البنك يقدم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات الأفراد وتشمل منتجات التجزئة بطاقات الائتمان، القروض الشخصية، قروض السيارات وجميع أنواع الودائع مثل الحسابات الجارية، حسابات التوفيروذلك طبقا لمتطلبات عملائها وطبيعة نشاطهم وذلك لتقديم  افضل الخدمات البنكية المتميزة .

وأوضحت القباج أن البنك يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع الفئات من العملاء لذلك حرص على إصدار باقة متنوعة من الأوعية الادخارية  تلبي احتياجات فئات العملاء المختلفة، سواء الحاليين أو المرتقبين.

وأشارت القباج إلى أن البنك يقدم حساب توفير معفي من أية مصاريف لتوفير منتج ادخاري امن يتناسب واحتياجات العملاء و مساعدتهم على ادارة اموالهم ومدخراتهم بشكل فعال وهو حساب استثماري تحت الطلب بعائد تحت التسوية وفقا لنتائج الاعمال وبدورية صرف سنوية او ربع سنوية حسب طلب العميل يتم فتحه للأفراد الطبيعيين والاعتباريين .

وفي ذات السياق قال السيد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك إن البنك يسعي لتحقق أحد أهدافه الإستراتيجية لأن يصبح بنك الإدخار الأول في مصر ويتميز في خدمة العملاء ويصبح بنك كل المصريين لذلك قام بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية بفتح حساب تحت مسمي "بنت الملك " وهو عبارة عن  دفاتر استثمارية للفتيات بداية من  سن 10 سنوات إلى 15 سنة، ليكون للفتاة مبلغ مناسب عندما تصل إلى سن الزواج تستطيع من خلاله تغطية نفقات الزواج التى تحتاجها بصورة كريمة ولائقة للفتاة وأسرتها مع الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية والبنكية وتم تخصيص موظف في كل فرع لتسهيل استخراج هذه الدفاتر بصورة ميسرة وسهلة .

ونوه عشماوي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي قام بإطلاق عددًا من الأوعية الإدخارية التي تتمثل في الشهادات والودائع بعائد سنوي يصل إلى 15.5%، وذلك في إطار حرص البنك على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، والقيام بدوره المجتمعي تجاه كافة العملاءحيث تم اصدارة شهادة رد الجميل لاصحاب المعاشات من سن 65 عام وما فوق بعائد 15.5% سنويا و15% شهريا  
 
كما تم اصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض بعائد 15.5%. تعبيرا عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة، لانهم خط الدفاع الأول في مواجهة ازمة فيروس كورونا و تبلغ مدة الشهادة عام بعائد 15.5% يصرف سنويًا، قيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها. 
 
وأكد عشماوي  حرص البنك على تنفيذ سياسة الشمول المالي وجذب عملاء جدد، لذلك قام بتقديم باقات متنوعة من الأوعية الادخارية لعملائه بما يتناسب مع جميع المستويات والفئات وبدورية صرف متعدده لضمان تلبية احتياجات كافة العملاء و يكون للعميل حرية الاختيار بين مدد الودائع المختلفة موضحا ان الودائع المطروحة بالبنك تتضمن ودائع 3 سنوات بعائد شهري 12%، وودائع بعائد ربع سنوي 12.25%،وودائع بعائد سنوي 12.75% بالإضافة الي ودائع لأجل 5 سنوات بعائد ربع سنوي 10.75% وعائد سنوي 11.5% وعائد شهري 10.5% وجميع الودائع  تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الإسلامية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهادة ايد واحدة.. هدية بنك ناصر لجيش مصر الأبيض

الأوراق المطلوبة لحصول الأطباء على شهادة إيد واحدة من بنك ناصر

بنك مصر يحقق طفرة في معدلات النمو بجميع قطاعات

بنت الملك.. أول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بنك ناصر: شهادة إيد واحدة للأطباء وطاقم التمريض بعائد 15.5

ترشيحاتنا

حدوتة معكوسة .. فيلم يجسد صراع الأميرة ديانا ويضع نجمة Twilight أمام المدفع

امتحانات الثانوية العامة .. 5 أطعمة تفقدك التركيز تجنبها تمامًا

مسؤول ليبي سابق موال لـ الوفاق: تركيا جمدت القوات المكلفة بالهجوم على سرت

أحضروه قناة النادى لتبريرها .. مرتضى منصور: تصريحات طارق السيد عن الزمالك مرفوضة

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

عالم بريطاني: 110 إنسان فقط يمكنهم تهيئة كوكب المريخ للحياة

AdvertisementS

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها من حسن الرداد.. فيديو

التعليم توضح كيفية التعامل في حالة إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بكورونا

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

7 إجراءات يمر بها طلاب الثانوية العامة قبل استلام ورقة الامتحان اليوم

بالفوتشوب.. ياسمين عبد العزيز تنشر صور زفافها وأحمد العوضي

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

تحرمك خيرا كبيرا في الدنيا والآخرة .. علي جمعة: لا تنطق بهذه الكلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متراجعش مع أصحابك .. 5 طرق لتقليل توتر الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة .. 5 أطعمة تفقدك التركيز تجنبها تمامًا

شاهد .. رولز رويس فانتوم بنسخة ليموزين مضادة للرصاص.. صور