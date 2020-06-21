وزيرة التضامن: بنك ناصر يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع فئات العملاء

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي،أن البنك يقدم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات الأفراد وتشمل منتجات التجزئة بطاقات الائتمان، القروض الشخصية، قروض السيارات وجميع أنواع الودائع مثل الحسابات الجارية، حسابات التوفيروذلك طبقا لمتطلبات عملائها وطبيعة نشاطهم وذلك لتقديم افضل الخدمات البنكية المتميزة .





وأوضحت القباج أن البنك يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع الفئات من العملاء لذلك حرص على إصدار باقة متنوعة من الأوعية الادخارية تلبي احتياجات فئات العملاء المختلفة، سواء الحاليين أو المرتقبين.





وأشارت القباج إلى أن البنك يقدم حساب توفير معفي من أية مصاريف لتوفير منتج ادخاري امن يتناسب واحتياجات العملاء و مساعدتهم على ادارة اموالهم ومدخراتهم بشكل فعال وهو حساب استثماري تحت الطلب بعائد تحت التسوية وفقا لنتائج الاعمال وبدورية صرف سنوية او ربع سنوية حسب طلب العميل يتم فتحه للأفراد الطبيعيين والاعتباريين .





وفي ذات السياق قال السيد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك إن البنك يسعي لتحقق أحد أهدافه الإستراتيجية لأن يصبح بنك الإدخار الأول في مصر ويتميز في خدمة العملاء ويصبح بنك كل المصريين لذلك قام بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية بفتح حساب تحت مسمي "بنت الملك " وهو عبارة عن دفاتر استثمارية للفتيات بداية من سن 10 سنوات إلى 15 سنة، ليكون للفتاة مبلغ مناسب عندما تصل إلى سن الزواج تستطيع من خلاله تغطية نفقات الزواج التى تحتاجها بصورة كريمة ولائقة للفتاة وأسرتها مع الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية والبنكية وتم تخصيص موظف في كل فرع لتسهيل استخراج هذه الدفاتر بصورة ميسرة وسهلة .





ونوه عشماوي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي قام بإطلاق عددًا من الأوعية الإدخارية التي تتمثل في الشهادات والودائع بعائد سنوي يصل إلى 15.5%، وذلك في إطار حرص البنك على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، والقيام بدوره المجتمعي تجاه كافة العملاءحيث تم اصدارة شهادة رد الجميل لاصحاب المعاشات من سن 65 عام وما فوق بعائد 15.5% سنويا و15% شهريا

كما تم اصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض بعائد 15.5%. تعبيرا عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة، لانهم خط الدفاع الأول في مواجهة ازمة فيروس كورونا و تبلغ مدة الشهادة عام بعائد 15.5% يصرف سنويًا، قيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.