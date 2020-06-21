بهدف السرقة.. كشف لغز العثور على جثة موظف بالجيزة والقبض على الجناة

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة موظف داخل مسكنه بالطالبية وضبط ثلاثة أشخاص لارتكابهم الواقعة بدافع السرقة.





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بالعثور على جثة ("نجل عمه" موظف - داخل الشقة سكنه بدائرة القسم).





أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عن أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (عامل بمقهى - سائق "توك توك" – بائع دواجن - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا) واختبائهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية.





أمكن ضبطهم بمكان اختبائهم بشقة مستأجرة بمنطقة 6 أكتوبر بدائرة قسم أول العامرية ، وبحوزتهم (مبلغ مالى 14,660جنيه - هاتف محمول - 2 جهاز باور بنك) خاصين بالمجنى عليه.





بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وقرروا بسابقة تعرفهم منذ عدة سنوات على المجنى عليه أثناء فترة عمله بأحد الفنادق الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة خلال ترددهم للإقامة بالفندق واعتيادهم التردد عليه بالشقة محل الواقعة ونظرًا لتراكم الديون أقساط مركبة "توك توك" على المتهم الثانى "السائق" فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه.



