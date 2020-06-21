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رياضة

بدون شروط .. ميسي يوافق على تمديد عقده مع برشلونة

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:08 م
ميسي لاعب فريق برشلونة
ميسي لاعب فريق برشلونة
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محمد السعيد
وافق النجم لأرجنتيني ليونيل ميسي على تمديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني، لمدة موسمين.

وينتهي عقد ليونيل ميسي الحالي مع  نادي برشلونة، بنهاية الموسم المقبل 2020-2021 .

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن ميسي وافق مبدئيا على تمديد عقده مع نادي برشلونة، لمدة موسمين، بنفس الراتب الحالي،  بدون أي شروط مالية، في ظل الأزمة المالية، التي يعاني منها النادي، بسبب تفشب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، أن عقد ميسي الجديد سيتضمن نفس البند السابق، الذي يسمح له بمغادرة برشلونة بنهاية كل موسم، دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 21 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن كريم بنزيما لاعب ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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