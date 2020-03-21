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رياضة

رغم توقف النشاط الكروي.. برشلونة يصل لحل لتجديد عقد ميسي

السبت 21/مارس/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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عمر سلامة

يثير فيروس كورونا الذعر والقلق حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي محليًا وعالميًا.


وتعيش إسبانيا وضعًا كارثيًا، إثر تفشي كورونا في البلاد، وإعلان الدولة حالة الطوارئ، بجانب فرض حظر التجوال، وإغلاق المحال التجارية.


وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات الليجا إلى أجل غير مسمى، كما علق الاتحاد الأوروبي، منافسات دوري أبطال أوروبا.


وتسبب فيروس كورونا في أزمة اقتصادية مدوية، إذ يدرس النادي الكاتالوني خفض رواتب لاعبيه بالتراضي، من أجل تجاوز المحنة، وحتى تتحسن الأوضاع.


وفي سياق متصل، ينوي جوسيب بارتوميو رئيس البرسا، وفقًا لصحيفة آس الإسبانية، أخيرًا تجديد عقد ليونيل ميسي، قبل نهايته ولايته في صيف عام 2021.


عقد ميسي، ينتهي بحلول صيف 2021، ولكن بحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، يمكن للأرجنتيني مغادرة صفوف فريقه، الصيف المقبل، إثر بند خاص يتيح له هذا الأمر.


وسبق للبرغوث أن أعلن بنفسه في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه يرغب في مواصلة مسيرته الناجحة مع النادي الكاتالوني خلال الفترة المقبلة، رغم ما أشيع بشأن رحيله.


الصحف الإسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن ميسي يغادر الليجا الإسبانية نحو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للعب تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا.


الحديث عن رحيل ميسي، جاء بسبب أزمته الشهيرة مع إريك أبيدال السكرتير الرياضي في برشلونة، حيث اتهم الفرنسي نجوم الفريق بالتخاذل، مما دفع الأرجنتيني للرد عليه بقوله: "على الإدارة أن تتحلى بمسؤوليتها".

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