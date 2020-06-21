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تعليم

لتأهيلهم لسوق العمل.. كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة مصر تدرب طلابها بجامعة كونكورديا الكندية

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:32 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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كريم ناصر
وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون علمي مع جامعة كونكورديا الكندية وذلك من أجل توسيع دائرة التعاون التعليمى والبحثي بين الجامعيتن، بين كلية الاقتصاد وإدارة الإعمال في الجامعتين.

جرى توقيع الاتفاقية تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور محمد عمر أبو دوح، مستشار رئيس مجلس الامناء للتطوير.

وأوضح الدكتور محمد العزازي أن الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب واتاحة الفرص للمعيدين والمدرسين المساعدين من الجامعة لتسجيل الدراسات العليا بينهم.

وقال عميد كلية الاقتصاد والإدارة، الدكتور محمد رئيف، إن اتفاقية التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة  كونكورديا الكندية،  تعتمد على تعاون ودعم وتنشيط التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين مصر وكندا.

وأضاف عميد الكلية أن التعاون المشترك بين كلية إدارة الأعمال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كونكورديا الكندية، سيكون في المشاريع العلمية والبحثية، والتبادل الطلابي، لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتخريج طالب على أعلى مستوى من الكفاءة.

من جانبها قالت الدكتورة ياسمين الكاشف إن الاتفاقية بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة كونكورديا الكندية، تأتي في إطار السعى الدائم نحو رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بين الجامعات وتبادل الخبرات بما ينعكس على منظومة التعليم العالي المصري بكثير من التطور والتقدم.

وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة كونكورديا الكندية، تم بعد العديد من اللقاءات والمباحثات حيث تم مناقشة البرامج التي تتميز بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كونكورديا الكندية، والتي تتمتع بسمعة جيدة وتحتل ترتيب أكاديمي متميز بين الجامعات الكندية.
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