نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهرت نرمين في الصورة بلوك صيفي وهي تحمل كعكة عيد الميلاد, احتفالا بعيد ميلادها اليوم.









وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالأتى:





كل سنة وانت طيبه يافنانه ياقمرايه





كل سنة وانتي طيبة يا اجمل وارق نرمين في الدنيا





اتمنالك الصحة والعافية وراحة البال ان شاء الله طول عمرك





كل سنه وانتي طيبه يا قمر وعقبال مليون سنه

















وتحتفل اليوم الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها 47، حيث ولدت نرمِين في 21 يونيو 1972 في مَدينة الإِسكَندرِية، أَو كما تلقب بعروس البحر الأبيض المتوسط.