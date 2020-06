أنت الخير والسند.. سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة لوالدها في عيد الأب

View this post on Instagram

بتكبروا ، بتضعفوا ... بتبقوا السند وكل القوة ... ومنبقى نحنا اللي بحاجتكم مهما كبرنا ... مو انتوا ... وكلمة الله يرضى عليكم هي كلمة السر ، وهي قيمتنا الحقيقية ، وبدونها مابنسوى شي ... كل سنة وانت الخير والسند بابا ... ومنحبك كتير ... وكل سنة وأبهاتي التانيين بخير اشرف ، وائل ، حمزه ، وعلي ❤️ @fawakherji @wael.s.ramadan @hamzaramadan01 @ali.ramadan1.8 وكل سنة وكل آباء الناس بخير ، ويرحم اللي رحلوا عنا وذكراهم حاضرة بقلوب ولادهم.. #عيد_الأب #سلاف_فواخرجي