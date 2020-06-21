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فن

أنت الخير والسند.. سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة لوالدها في عيد الأب

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:09 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران

وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، رسالة مؤثرة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بمناسبة عيد الأب.


ونشرت سلاف فواخرجي، صور لها برفقة والدها واسرتها وعلقت عليها:" بتكبروا ، بتضعفوا .. بتبقوا السند وكل القوة .. ومنبقى نحنا اللي بحاجتكم مهما كبرنا .. مو انتوا .. وكلمة الله يرضى عليكم هي كلمة السر ، وهي قيمتنا الحقيقية ، وبدونها مابنسوى شي.


واضافت "كل سنة وانت الخير والسند بابا .. ومنحبك كتير .. وكل سنة وأبهاتي التانيين بخير
اشرف ، وائل ، حمزه ، وعلي ❤️"


سلاف فواخرجي تستعرض جمالها في احدث ظهور


في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.


خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.

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بتكبروا ، بتضعفوا ... بتبقوا السند وكل القوة ... ومنبقى نحنا اللي بحاجتكم مهما كبرنا ... مو انتوا ... وكلمة الله يرضى عليكم هي كلمة السر ، وهي قيمتنا الحقيقية ، وبدونها مابنسوى شي ... كل سنة وانت الخير والسند بابا ... ومنحبك كتير ... وكل سنة وأبهاتي التانيين بخير اشرف ، وائل ، حمزه ، وعلي ❤️ @fawakherji @wael.s.ramadan @hamzaramadan01 @ali.ramadan1.8 وكل سنة وكل آباء الناس بخير ، ويرحم اللي رحلوا عنا وذكراهم حاضرة بقلوب ولادهم.. #عيد_الأب #سلاف_فواخرجي

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