سلاف فواخرجي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجى، بإطلالة أنيقة وهى ترتدى فستان اسود، ومن الناحية الجمالية، أعتمدت على الماكياج الجذاب مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وتركت شعرها الأحمر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.

وعلقت سلاف فواخرجى على الصورة قائلة "صباح الخير".

في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.