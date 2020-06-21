ريهام سعيد تشارك جمهورها بصورة للجيش المصرى

نشرت الاعلاميه ريهام سعيد صوره جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









وظهرت فى الصورة استعراضات لقوه الجيش المصرى.





كتبت معلقه على الصورة:" ارجو الدعاء لخير اجناد الارض ان شاءالله الامن و الامان لمصر الدعاء شئ لا يستهان به ارجو الدعاء من القلب و ان شاءالله النصر لمصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

ونالت الصوره تفاعل متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

تحيا مصر

اعظم جيش الحيش المصرى

تحيا مصر تحيا مصر









وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية أكد أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".