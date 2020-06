مثلي الأعلى.. سعد لمجرد يوجه رسالة لوالده بمناسبة عيد الأب

View this post on Instagram

بابا حَبيبي الله يسعدك و يخليك ليا يا مثلي الاعلى في الماضي و الحاضر و في المستقبل ، احبك حبا ازليا بابا ، اعلم انك تحب ان اناديك "بابا" 😘😘😄 كل عام و انت بالف خير يا استاذي و يا اعز صديق 🤍🤍🤍🤍 #saadlamjarred1 #الله_ينصر_سيدنا #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever