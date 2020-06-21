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فن

مثلي الأعلى.. سعد لمجرد يوجه رسالة لوالده بمناسبة عيد الأب

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:34 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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محمد بدران


حرص الفنان المغربي سعد لمجرد على توجيه رسالة لوالده بمناسبة الاحتفال بعيد الأب، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر سعد لمجرد صورة له برفقة والده وعلق قائلًا "بابا حَبيبي الله يسعدك و يخليك ليا يا مثلي الاعلى في الماضي و الان و في المستقبل"

واضاف "احبك حبا ازليا بابا ، اعلم انك تحب ان اناديك "بابا" 😘😘😄 كل عام و انت بالف خير يا استاذي و يا اعز صديق #الله_ينصر_سيدنا.

يذكر أن، الفنان سعد لمجرد، طرح مؤخرا كليب بعنوان" آسف حبيبي" وهو من إخراج عبدالرفيع العبدوي، والأغنية من كلمات أشرف عرب، وخليفة مناني، وألحان وتوزيع تيزاف، وشاركه في الغناء باند فناير.

وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

وكان سعد لمجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد رمضان".


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