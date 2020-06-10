سأقدم الأفضل.. سعد لمجرد يحتفل بوصول متابعيه على انستجرام إلى 10 ملايين مشترك

نشر المطرب المغربى سعد لمجرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو ورسالة لجمهوره ؛ يشكرهم خلالها على وصول عدد متابعيه إلى 10 ملايين مشترك.





وكتب سعد المجرد قائلًا: "10 ملايين مشترك، المعجبين الكرام أحبكم حد السماء ، الله يخليكم ليا ، أعدكم مرة أخرى بأنني سأقدم الأفضل من الأفضل لرفع علمنا دائمًا".





وأضاف "أعزائي المعجبين من جميع أنحاء العالم شكرًا لكم من أعماق قلبي ، لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي التي تجعلني كل يوم أحبكم دون قيد أو شرط - شكرًا لكم على هذا الحب والاحترام المذهلين".





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يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.





وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.





وكان سعد المجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه علي انستجرام عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد رمضان".



