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ضبط 6 حالات غش إلكتروني اليوم .. طارق شوقي: إجراءات صارمة للتعامل مع أولياء الأمور أمام المدارس من الخميس المقبل .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:34 م
طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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اسراء صبري
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم ليست جهة مسئولة عن فض التجمهر، بل مسئولين عن الامتحان وتعقيم الورق، متابعا: أن وزارة الداخلية من يوم الخميس القادم ستقوم بأتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وتابع "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، :جميعنا يجب أن نتحمل المسئولية، مينفعش أن كل واحد من أولياء الأمور يفكر في نفسة وبس، واحد هيبقي أتنين وهنبقى بعد كدا 500، لافتا إلى أن الوزارة ووسائل الإعلام ناشدت أولياء الأمور ولكن هي ظاهرة متعارضة مع أزمة كورونا.

وأضاف ،"لما نصرف كل الملايين دي لتأمين الطلاب ونفسده بهذا التجمهر..لا يبقي دا محتاج واقفة, لافتا إلي أن تواجد أولياء الأمور هو الشيء الوحيد إلى ضايقنا النهاردة..أنما أي مشاكل داخل المدارس كانت قليلة جدا".

وأوضح أن منذ عام 2017 وحتى الآن لم يحدث تسريب لأي امتحان، ولكن هناك بعض الناس يقوموا بجمع الأموال من الطلبة، معقبا: بيدفعوا الفلوس ويقنعوهم أنهم هيجيبوا الامتحان..وعليه الناس بتقع في الفخ وتدفع فلوس.

وأشار إلى أن هناك ما يعرف بالغش الإلكتروني، وهذا يتم من خلال تسريب هاتف من لجان التفتيش، ومن ثم يقوم بتصوير الامتحان وأرسالة إلى شخص ما بالخارج ليقوم بحله، متابعا: امسكنا 6 أشخاص عملوا كدا والعقوبة أنهم هيتم منعهم من إداء الامتحانات لمدة عامين.

ولفت إلى أن صور الغش الجماعي المنتشرة وصلت إلى الوزراة وبعد دقائق تم تحديد المكان وأسماء الطلاب، وقمنا بفصل جميع العاملين بالمدرسة،مشددا حالة الغش كانت فصل من إجمالي 65ألف فصل. 


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