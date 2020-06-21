وصول طائرة من تركيا على متنها 129 مقاتلا من المرتزقة إلى ليبيا

أفادت قناة "العربية" في نبأ منذ قليل، نقلًا عن مصادر بمطار مصراتة في ليبيا، بوصول طائرة من تركيا على متنها 129 مقاتلا من المرتزقة الإرهابيين.





كان ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، فرض منطقة للحظر الجوي تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة.





وقال "المسماري"، في مؤتمر صحفي، "المعارك في ليبيا ضد الإرهاب يصل تأثيرها للمنطقة بالكامل، ولا يقتصر على حدود ليبيا فقط".





وأشار "المسماري"، إلى أن أهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واضحة، وهو السيطرة على النفط والغاز في ليبيا، واتخاذ البلاد قاعدة له للتوسع في المنطقة.