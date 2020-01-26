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أخبار العالم

الجيش الليبي يسيطر على مناطق جديدة جنوب مصراتة

الأحد 26/يناير/2020 - 12:24 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي يتقدم في جنوب مصراتة
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رحيم يسري
سيطر الجيش الوطني الليبي على منطقتي القداحية ووادي زمزم جنوب مصراتة، حسبما أكد موقع "أخبار ليبيا".

وأكدت مصادر ليبية أن الجيش الليبي تمكن من السيطرة على منطقة القداحية ووادي زمزم، 100 كلم تقريبا عن مصراتة، بعد أن تقدم من طريق الجفرة.

وقالت المصادر إن القوات المسلحة تخوض الآن اشتباكات مسلحة ضد قوات مدينة مصراتة التابعة لميليشيات الوفاق في منطقة أبوقرين التي تقدم إليها من محورين محور القداحية ومحور سرت.

وأشار الموقع إلى أن قوات مجلس شورى بنغازي الإرهابي كانت تتحصن في مزارع المواطنين في منطقة وادي زمزم بعد أن قامت بطردهم منها ووضع آلياتهم العسكرية فيها.
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