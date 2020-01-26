الجيش الليبي يسيطر على مناطق جديدة جنوب مصراتة

سيطر الجيش الوطني الليبي على منطقتي القداحية ووادي زمزم جنوب مصراتة، حسبما أكد موقع "أخبار ليبيا".





وأكدت مصادر ليبية أن الجيش الليبي تمكن من السيطرة على منطقة القداحية ووادي زمزم، 100 كلم تقريبا عن مصراتة، بعد أن تقدم من طريق الجفرة.





وقالت المصادر إن القوات المسلحة تخوض الآن اشتباكات مسلحة ضد قوات مدينة مصراتة التابعة لميليشيات الوفاق في منطقة أبوقرين التي تقدم إليها من محورين محور القداحية ومحور سرت.



