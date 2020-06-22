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رياضة

تعرف على الأقرب لخلافة سامي الشيشيني في الزمالك .. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:03 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
كشف الإعلامي محمد فاروق، أن أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرض بعض الأسماء على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لضم أحدها إلى منصب المدرب العام بدلًا من سامي الشيشيني الذي تقدم باستقالته.


وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "عرض المشرف العام على الفريق اسم طارق يحيي ومحمد صلاح على كارتيرون لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدير الفني الفرنسي للقلعة البيضاء.




وأضاف: "طارق السيد الأقرب للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد استقالة الشيشيني".


وكانت الفترة الماضية شهدت ترشيح كل من طارق يحيى ومحمد صلاح وأحمد سمير ومدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز للانضمام للجهاز الفني للفريق الأبيض خلفا للشيشيني.


ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الزمالك ملف المدرب العام خلال الاسبوع المقبل بعد التشاور مع الفرنسي كارتيرون.

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