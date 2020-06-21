اتحاد الكرة يكشف موقف الزمالك من إجراء مسحة كورونا للاعبين قبل استئناف التدريبات

كشفت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة موقف نادي الزمالك من اجراء مسحة فيروس كورونا للاعبين قبل التدريبات.





ويتزعم نادي الزمالك اللوبي المعارض لفكرة عودة الدورى الممتاز بداعي الخوف على اللاعبين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.





قالت الدكتورة سحر عبدالحق فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أخطر اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية أن مجلس الإدارة يفكر فى إجراء مسحة فيروس كورونا على اللاعبين قبل التدريبات.





وأشارت إلى أن أندية الدورى بدأت من اليوم الأحد إجراء المسحات الخاصة بلاعبيها تمهيدا لبدء التدريبات استعدادا لعودة الدورى الممتاز.





يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات يوم ٢٠ يونيو الجارى وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد فى حضور اسامة هيكل وزير الإعلام بشأن عودة النشاط الرياضي على أن تعود المسابقات المحلية يوم ٢٥ يوليو المقبل.



