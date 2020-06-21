AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الانضمام للقلعة البيضاء شرف كبير ..غيلان الشعلالي يعترف بمفاوضات الزمالك

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:06 ص
غيلان الشعلالي
غيلان الشعلالي
Advertisements
محمد السعيد
اعترف التونسي غيلان الشعلالي لاعب وسط فريق مالاتيا سبور التركي، بوجود مفاوضات معه من جانب نادي الزمالك، لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال غيلان الشعلالي في تصريحات صحفية:" تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الماضية، من بينها الزمالك".


وأضاف الشغلاني:" اللعب لنادي الزمالك شرف كبير، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه فرجاني ساسي مع الفريق، ونجاحه في كسب حب الجماهير البيضاء".

وأضاف:" نفس الأمر بالنسبة لـ علي معلول في الأهلي، أصبح أحد أهم عناصر الفريق".

وتابع:" قررت فسخ تعاقدي وديا مع مالاتيا مؤخرا بعد محاولات للحل الودي، إلا أنني واجهت تجاهل شديد من إدارة النادي، لكنهم فتحوا خطوطا للحل حاليا،  بعدما تقدمت بشكولا ضدهم في الفيفا".

وكان غيلان الشعلالي انتقل إلى مالاتيا سبور، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، لمدة 3 سنوات، قادما من الترجي التونسي.

وشارك غيلان الشعلالي مع مالاتيا سبور في 11 مباراة في مسابقة الدوري التركي هذا الموسم، صنع خلالهما هدف وحيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصري محترف في الدوري التركي: حزين من تجاهل حسام البدري.. وأتمنى تمثيل الفراعنة.. فيديو

مالاطيا سبور التركي يخطط لضم فرجاني ساسي من الزمالك

أخبار الزمالك | مرتضى منصور يكافئ طارق حامد بعد حلقة رامز .. وساسي يقترب من التجديد

نادي الزمالك يكشف حقيقة تلقيه عروضا لبيع فرجاني ساسي

حمدي النقاز: فرجاني ساسي لم يساندني.. ومعلول كان يطمئن على أحوالي خلال أزمتي مع الزمالك

أخبار الزمالك| 5 أخبار سارة للجماهير وشروط التعاقد مع لاعب أجنبي

ترشيحاتنا

اللائحة تهدد وادي دجلة ونادي مصر حال الانسحاب من الدوري

بعد ظهوره أمس بالغردقة .. أبرز 10 معلومات عن "الحوت القاتل الكاذب"

أول لاعبة كرة قدم سعودية محترفة توجه رسالة للفتيات.. فيديو

7 إجراءات يمر بها طلاب الثانوية العامة قبل استلام ورقة الامتحان اليوم

تؤدى إلى التسمم .. أستاذ مناعة يحذر من تناول أدوية الفيتامينات.. تفاصيل

شاهد.. رئيس الوزراء ووزيرا التعليم والصحة يتفقدون لجان الثانوية العامة

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

أحضروه قناة النادى لتبريرها .. مرتضى منصور: تصريحات طارق السيد عن الزمالك مرفوضة

وفاة أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

شطة: جمعية مجدي عبدالغني غير موجودة على الساحة.. وأرفض إنشاء نقابة للاعبين

الانضمام للقلعة البيضاء شرف كبير ..غيلان الشعلالي يعترف بمفاوضات الزمالك

مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة

مرتضى منصور: شوبير يريد استئناف الدوري عشان الخطيب يفرح ببطولة هذا الموسم

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 -6- 2020 والقنوات الناقلة

اللائحة تهدد وادي دجلة ونادي مصر حال الانسحاب من الدوري

إعارة بنية البيع .. الأهلي يوافق على رحيل ناصر ماهر إلى الدوري البرتغالي

45 مليون جنيه كتير .. نجم الأهلي السابق يطالب بعدم التعاقد مع طاهر محمد طاهر .. تفاصيل

ريال مدريد يسعى لمزاحمة برشلونة على صدارة الليجا أمام سوسيداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتحانات الثانوية العامة .. 5 أطعمة تفقدك التركيز تجنبها تمامًا

شاهد .. رولز رويس فانتوم بنسخة ليموزين مضادة للرصاص.. صور

بعد تخفيضها 20 ألف جنيه.. مواصفات سيتروين citroën c4 2020 .. صور