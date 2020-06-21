الانضمام للقلعة البيضاء شرف كبير ..غيلان الشعلالي يعترف بمفاوضات الزمالك





وقال غيلان الشعلالي في تصريحات صحفية:" تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الماضية، من بينها الزمالك ".









وأضاف الشغلاني:" اللعب لنادي الزمالك شرف كبير، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه فرجاني ساسي مع الفريق، ونجاحه في كسب حب الجماهير البيضاء".





وأضاف:" نفس الأمر بالنسبة لـ علي معلول في الأهلي، أصبح أحد أهم عناصر الفريق".





وتابع:" قررت فسخ تعاقدي وديا مع مالاتيا مؤخرا بعد محاولات للحل الودي، إلا أنني واجهت تجاهل شديد من إدارة النادي، لكنهم فتحوا خطوطا للحل حاليا، بعدما تقدمت بشكولا ضدهم في الفيفا".





وكان غيلان الشعلالي انتقل إلى مالاتيا سبور، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، لمدة 3 سنوات، قادما من الترجي التونسي.





وشارك غيلان الشعلالي مع مالاتيا سبور في 11 مباراة في مسابقة الدوري التركي هذا الموسم، صنع خلالهما هدف وحيد.