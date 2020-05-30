الزمالك يستبعد مركز الظهير الأيسر من صفقات الميركاتو الصيفي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس إدارة النادي بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، باستبعاد مركز الظهير الأيسر من صفقات الموسم المقبل التي سيبرمها من أجل تدعيم الفريق.
واضاف المصدر أن الجهاز الفني بقيادة باتريس
كارتيرون استقر بالتنسيق مع الإدارة
البيضاء على عودة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمعار إلى صفوف سموحة، بجوار
الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.
وينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك حسم مصير
بطولة الدوري المحلي من حيث إلغاؤها أو استئنافها.
يأتي هذا
لتحديد موقف اللاعبين الراحلين عن الفريق، وتسويق بعض اللاعبين بالاضافة
إلى التدعيم بالصفقات المميزة.
ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع في جدول
ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، سجل لاعبوه 22 هدفا، فيما تلقت شباكه 13
هدفًا.