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رياضة

الزمالك يستبعد مركز الظهير الأيسر من صفقات الميركاتو الصيفي

السبت 30/مايو/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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ملك موسى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس إدارة النادي  بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، باستبعاد مركز الظهير الأيسر من صفقات الموسم المقبل التي سيبرمها من أجل تدعيم الفريق.

 

واضاف المصدر أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون استقر  بالتنسيق مع الإدارة البيضاء على عودة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمعار إلى صفوف سموحة، بجوار الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.

 

وينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك حسم مصير بطولة الدوري المحلي من حيث إلغاؤها أو استئنافها.

 

يأتي هذا  لتحديد موقف اللاعبين الراحلين عن الفريق، وتسويق بعض اللاعبين بالاضافة إلى التدعيم بالصفقات المميزة.

 

ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، سجل لاعبوه 22 هدفا، فيما تلقت شباكه 13 هدفًا.

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