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رياضة

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

السبت 20/يونيو/2020 - 12:36 م
آري بابل
آري بابل
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محمد السعيد
أعلن آري بابل، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، توقيعه رسميا على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك بداية من الموسم الجديد.

وقال آري بابل، في تصريحات صحفية "وقعت إلكترونيًا على عقود انضمامي إلى نادي الزمالك لمدة 3 سنوات، أول أمس الخميس".

وأضاف آري بابل "مسئولو نادي الزمالك تعاملوا معي باحترافية أثناء المفاوضات، وتأخر عملية التوقيع، كانت بسبب أن أمير مرتضى طلب مهلة قبل توقيع العقود".

وتابع "سأتوجه إلى القاهرة من أجل إجراء الكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة، بمجرد فتح حركة الطيران".

وأشار إلى أنه رفض العديد من العروض من أجل الانضمام إلى الزمالك، مضيفا "أتمنى أن أساهم مع الفريق في التتويج بالبطولات المحلية والأفريقية".
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