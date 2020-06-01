الحسم بعد عودة النشاط.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع اري بابل لاعب أول أغسطس

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن التواصل لاتفاق مع أري بابل جناح فريق أول أغسطس الأنجولي لضمه في الفترة المقبلة ، لتدعيم مركز الجناح الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية.
وجاء هذا بناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ويبلغ أري بابل 26 عاما وقدم مستويات جيدة مع فريق أول أغسطس الأنجولي في الفترة الماضية مما دفع مسؤولي النادي الأبيض للتفكير في ضمه خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات من قبل مسؤولي نادي الزمالك مع وكيل اللاعب للتفاوض حول ضم أري بابل للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتم الاتفاق مع اللاعب ووكيله على كافة التفاصيل ومن المنتظر أن يتم حسم كافة الأمور بعد عودة الحياة لطبيعتها في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.