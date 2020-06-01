الحسم بعد عودة النشاط.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع اري بابل لاعب أول أغسطس

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن التواصل لاتفاق مع أري بابل جناح فريق أول أغسطس الأنجولي لضمه في الفترة المقبلة ، لتدعيم مركز الجناح الأيسر في فترة الانتقالات الصيفية.





وجاء هذا بناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.









ويبلغ أري بابل 26 عاما وقدم مستويات جيدة مع فريق أول أغسطس الأنجولي في الفترة الماضية مما دفع مسؤولي النادي الأبيض للتفكير في ضمه خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية اتصالات من قبل مسؤولي نادي الزمالك مع وكيل اللاعب للتفاوض حول ضم أري بابل للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتم الاتفاق مع اللاعب ووكيله على كافة التفاصيل ومن المنتظر أن يتم حسم كافة الأمور بعد عودة الحياة لطبيعتها في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.