وكيل آري بابل: نمتلك عرضا مميزا من الإمارات والزمالك فى أولوياتنا

كشف جيسيو رودريجيز وكيل أعمال اللاعب الأنجولي آري بابل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، أن موكله تلقى عرضًا إماراتيًا إلا أنه يُفضل الانتقال إلى صفوف الزمالك ، حيث من المحتمل أن تنتهي الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.









يرى أن الانتقال للزمالك هيّ الوجهة الأكثر إثارة له في الوقت الحالي". وكيل بابل قال في تصريحات نقلتها صحيفة "jornaldeangola" الأنجولية، أمس الجمعة :"هناك العديد من العروض لدى موكلي ومن بينهم نادي بالإمارات، لكن يبقى الزمالك النادي المفضل لبابل، كما انه





وعن مفاوضات الزمالك مع موكله، أوضح :"ما يمكنني تأكيده في هذه اللحظة أن المحادثات تجرى بشكل جيد للغاية، وكل شيء يشير إلى أن توقيع العقد قد يكون في الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة".





وواصل :"الأمور تسير بالشكل الصحيح، بابل لم يوقع للزمالك حتى الآن، لكننا نتحدث".





وكان صاحب الـ26 عامًا انتقل إلى بطل أنجولا في الصيف الماضي قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، إلا أن عقد بابل سينتهي بنهاية الموسم الحالي مما يحق له التوقيع لأي نادٍ.