100 جنيه للمتأخرين.. مرتضى منصور: إعفاء القضاة ورجال الجيش والشرطة من غرامات تجديد اشتراك نادي الزمالك.. فيديو

عبر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن شكره الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية في النادي، بعد إقبالهم على تجديد العضويات.









وأضاف: " أخبرت الأعضاء أن من سيجدد عضويته في أول 10 أيام من فتح باب تجديد العضويات، سأزيل عنه أي غرامة مالية سابقة خاصة بحضور الجمعيات العمومية."





واختتم:" إذا لم يسدد العضو قيمة تجديد العضوية قبل 30 يونيو، سيتعرض لغرامة مالية 100 جنيه، لكنني أعفيت أمس القضاة من تلك الغرامة، وأقرر اليوم إزالة الغرامات من ضباط الجيش والشرطة الذين يحاربون الإرهاب ويدافعون عن مصر."

وقال منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك:"أشكر أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك لقيامهم بتسديد الاشتراكات، شهدنا إقبالًا كبيرًا منذ فتح باب تجديد العضوية."