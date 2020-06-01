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رياضة

مرتضى منصور مازحا عن صفقات الزمالك الجديدة: معرفش أسمائهم وكنت بسقط فى الإنجليزي.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:29 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حسن العمدة
كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، عن حقيقة ضم اري بابل مهاجم اول اغسطس الانجولي .

وقال مرتضي ، مع الاعلامي هاني حتحوت فى برنامج الماتش المذاع علي قناة صدي البلد، إن هناك 3 صفقات اجانب ومن ضمنهم ثنائي قربين جدا للانضمام لنادي الزمالك.

وشدد مرتضي ، علي انه رفض ان يقول اسمائهم لكن لمح بإنهم داخل قارة افريقيا، واول ما العقود تصل القاهرة سنعلن عنهم.

وتابع مازحا ، انني لم اعرف اسماء اللاعبين، معلقا: "كنت ضعيف فى الانجليزي وكنت بسقط فيه" .

وصرح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن القلعة البيضاء تعمل حاليا على إعداد ملف ستتقدم به للمحكمة الرياضة خلال إسبوعين على الأكثر.

وتابع أن الزمالك حصلت على مستندات تؤكد أحقية الفارس الأبيض بلقب نادي القرن، وستم تقديمها للمحكمة الرياضة خلال الفترة المقبلة.

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