مرتضى منصور مازحا عن صفقات الزمالك الجديدة: معرفش أسمائهم وكنت بسقط فى الإنجليزي.. فيديو

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، عن حقيقة ضم اري بابل مهاجم اول اغسطس الانجولي .





وقال مرتضي ، مع الاعلامي هاني حتحوت فى برنامج الماتش المذاع علي قناة صدي البلد، إن هناك 3 صفقات اجانب ومن ضمنهم ثنائي قربين جدا للانضمام لنادي الزمالك.





وشدد مرتضي ، علي انه رفض ان يقول اسمائهم لكن لمح بإنهم داخل قارة افريقيا، واول ما العقود تصل القاهرة سنعلن عنهم.





وتابع مازحا ، انني لم اعرف اسماء اللاعبين، معلقا: "كنت ضعيف فى الانجليزي وكنت بسقط فيه" .



