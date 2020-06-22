سمير فرج: فضلت ناديا فرنسيا على فالنسيا.. ولعبت لـ الأهلي 6 أشهر

أكد أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، أنه اتخذ قرار الاحتراف عندما كان من ناشئي الأهلي، وأنه اختار الانتقال لنادي سوشو الفرنسي بدلا من فالنسيا الإسباني.





وقال أحمد سمير فرج، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس 2" ببرنامج "جمهور التالتة"، "اتخذت قرارا خاطئا في حياتي عندما لعبت بطولة ودية وتألقت فيها، وحينها فضّلت اللعب في سوشو الفرنسي على حساب فالنسيا الإسباني؛ لأني اعتقدت أن اللعب في النادي الأصغر فرصة أفضل من أجل اللعب بانتظام".





وتابع أحمد سمير فرج "لعبت بشكل جيد لكن أتت ظروف التجنيد وعدت للأهلي على سبيل الإعارة 6 أشهر على أمل تسوية الأمر".





وأضاف أحمد سمير فرج "عندما عدت إلى الأهلي رفضت أن ألعب في مركز المدافع الأيسر مع الأهلي، وحدث خلاف مع مانويل جوزيه في هذا الأمر، لكن بعد ذلك عندما لعبت في الإسماعيلي التقي بي وقال رفضت أن تلعب مدافع أيسر في الأهلي والآن أنت في المنتخب بعد لعبك في هذا المركز".



