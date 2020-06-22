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أخبار العالم

24 غرزة في الرقبة.. عمدة مدينة بلجيكية يتعرض لحادث طعن

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:25 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن عمدة مدينة بروج البلجيكية، عن إصابته في حادث طعن، أمس الأحد، حيث لم يحدد المعتدي ولا يعتقد أن الهجوم له دوافع سياسية.

وأصيب العمدة ديرك دي فو، بإصابات خطيرة بعد أن تعرض للطعن في عنقه أول أمس السبت وخضع لعملية جراحية طارئة في المستشفى.

على الرغم من أنه أصيب بجرح بطول 14 سنتيمترًا في عنقه، مما تطلب 24 غرزة، وفقد الكثير من الدم، إلا أن دي فو تمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ بنفسه.

ووصف دي فو المعتدي بأنه شخص يعاني من مشاكل عديدة كان يقوم بالدفاع عنه أمام المحكمة عدة مرات.

وتم القبض على مشتبه به، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح.



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