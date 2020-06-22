النشرة الاقتصادية.. 6 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم.. و12 طريقة للإبلاغ عن قراءات الغاز الطبيعي.. وتيسيرات جديدة للأراضي الاستثمارية

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الأثنين، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء والتي جاء في مقدمتها أسعار الذهب تواصل الارتفاع اليوم الاثنين، 12 طريقة لإبلاغ قراءات استهلاك الغاز الطبيعي وسداد الفواتير.





واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-6-2020، بزيادة قدرها 6 جنيهات ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 787 جنيهًا.













تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول ، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين ، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية ، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا .









أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من (2) فدان فأكثر، مؤكدًا أن منح هذه التيسيرات، يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة للظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.







