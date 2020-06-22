AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الوزراء البحرينى يعرب عن تأييده ودعمه لمصر فى الدفاع عن أمنها القومى

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:33 م
مصر - البحرين
مصر - البحرين
Advertisements
ميـــس رضــا
أعرب مجلس الوزراء البحرينى عن تأييد مملكة البحرين ودعمها لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل ما تتخذه من إجراءات  للدفاع عن أمنها القومي وحماية استقرارها تجاه تطورات الأوضاع والأحداث على حدودها الغربية.


 وأكد المجلس أن أمن مصر  كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقرارًا للوطن العربي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحرينى الذي عقد اليوم الاثنين عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأسه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وكانت أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي  خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة.


وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إشادة بخطاب الرئيس السيسي .. البحرين: نؤيد عزم مصر حماية حدودها من الإرهاب والمرتزقة

البحرين تدعم مصر فى الحفاظ على أمنها القومى

ترحيب دولى وعربي بكلمة السيسي حول ليبيا..السعودية والإمارات والبحرين: ندعم مصر فى الحفاظ على أمنها القومى ودحر الميليشيات وحماية حدودها من الإرهاب والمرتزقة.. الخارجية الأمريكية: وضع حد للتدخل الأجنبي

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

ترحيب عالمي بخطاب الرئيس السيسي في المنطقة الغربية العسكرية.. السعودية: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.. والبحرين تؤيد القاهرة في الدفاع عن أمنها القومي.. صحف الكويت اليوم

مصر تقول كلمتها والعالم يستجيب..ترحيب دولي كبير بموقف السيسي في ليبيا أمام الغزو التركي

ترشيحاتنا

صلاح عبدلله ينشد قصيدة لكورونا.. والجمهور كلماتها في الصميم

شقيقة اوس اوس:ابن شقيقي لم يسقط من البلكونة..بلاش أخبار مفبركة

الدنيا من غيرك ملهاش طعم.. هاني شاكر يتذكر ابنته بكلمات مؤثرة

تشمل وحدات سكنية.. رئيس الوزراء: حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

هاشتاج حسام عاشور يتصدر تويتر.. ومغردون: هديت اللي فات وضيعت اللي جاي

بعد ارتدائها كاش مايوه.. تعرف على زيجات رانيا يوسف ورأيها فى أزواجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبت بالعدوى أثناء صراعها مع المرض.. كورونا يهدد حياة طفلة مريضة بسرطان الدم

يقلل انتشار الفيروس ..اكتشاف فوائد مذهلة لـ العرقسوس لمرضى كورونا

بإطلالة جذابة.. ريم البارودى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها