AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسائل مؤثرة من المشاهدين عبر تويتر بعد إعلان أندرتيكر اعتزاله المصارعة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:57 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
تصدر #شكرأندرتيكر موقع التواصل الاجتماعى تويتر و اصبح الاكثر تداولا فى مصر و العالم بعد اعلان اعتزاله المصارعة منذ ساعات.

حيث أعلن الأمريكي مارك ويليام كالاوي، المعروف بـ The Undertaker، بعد قال في تصريحات له إ​أنه "لم يبق لديه شيء لإنجازه" في الحلبة، حسبما ذكرت صحيفة " Mirror" البريطانية.

و تفاعل الكثير من رواد تويتر مع خبر اعتزاله و كانت تعليقاتهم كالاتى:

يؤسفني أن أرى النهاية  ، شكرًا لك على كل ما قدمته لنا خلال 30 عامًا. شكرا لك بطل طفولتنا.


تقاعد تيكر رسميا اليوم. من الجنون التفكير أن The Undertaker موجود في WWE منذ عام 1990. سأفتقد هذا الرجل

أحد أكثر الأسماء شهرة التى يمكنك التفكير فيه كمصارع حتى الاشخاص الذين لا يشاهدون المصارعه يعرفون من هو اندرتيكر 


أنا في حالة صدمة الآن. سنوات وسنوات من مشاهدة هذه الأسطورة.

الاعظم فى كل العصور سنفتقده


ويبلغ أندرتيكر المصارعة الأمريكي من العمر 55 عام وقد ظهر لأول مرة في WWF في عام 1990 وكان يعمل على تحقيق الكثير من البطولات على مدار السنوات الماضية وقد جاء في أخر تصريحات له بأن الفيلم الوثائقي ساعده على اكتشاف ذلك وفتح عيني على الصورة الأكبر.

وأيضا ساعدني الفيلم الوثائقي على عدم الحكم على نفسي بقسوة في السنوات القليلة الماضي كما يمكنني فعل الخير خارج الحلبة أكثر مما يمكنني القيام به في الداخل أنا أخيرا في مكان يمكنني فيه قبول ذلك.




يعتبر الأندرتيكر أحد أكبر مصارعي الاتحاد وهو المصارع الوحيد الذي ظهر في أول حلقة من راو وهو لا زال يعمل مع الاتحاد حتى اعتزاله.
بطل العالم 7 مرات

حصل أندرتيكر على حزام الاتحاد 4 مرات، وحزام العالم للوزن الثقيل 3 مرات، وحصل على بطولة الهاردكورد وبطولة الثنائي ست مرات وبطولة يو إس دابليو أي تيكساس تايتل وبطولة  يو إس دابليو أي يونيفايد للوزن الثقيل بطل رويال رامبل 2007.

خسر مباراتين فقط برسلمينا برصيد (2-24) ويعتبر عند الكثير أفضل مصارع على مر تاريخ المصارعة الحرة بصفة عامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة معلق المصارعة الأسطوري هوارد فينكل عن 69 عاماً.. والسبب مجهول

شاهد.. أحمد جمال من كواليس تصوير جيل بطل

الجيش المصري يتصدر تويتر .. ومغردون : سننتصر على أعداء العرب

#نهر_النيل يتصدر تويتر.. ومغردون: هو حياة المصريين

#مصر_لن_تركع_ابدا يتصدر تويتر.. ومغرون: ربنا يحمي جيشنا

اعتزال أسطورة المصارعة الحرة أندرتيكر رسميًا

ترشيحاتنا

دعاء بعد صلاة العصر لقضاء الحوائج .. ردده الآن واذكر حاجتك

كنت هموت من الضحك .. ناهد رشدى تحكي كواليس جديدة من فرح سنية بـ "لن أعيش في جلباب أبي" .. فيديو

طعنوه بالسكين.. وفاة بائع خردة أمام مركز شرطة فرشوط قبل تقديم بلاغ ضد أهل زوجته

تجنبت ذكر ملء الخزان في يوليو .. إثيوبيا تقدم مذكرة لمجلس الأمن ردا على شكوى مصر بخصوص سد النهضة

سقوط طائرة عسكرية تركية وسط العاصمة أنقرة

سقط أرضا أم من البلكونة.. كيف توفي رضيع الفنان أوس أوس

AdvertisementS

الأهلي يعلن عن نتيجة مسحة كورونا: جميع عينات لاعبي الفريق والعاملين سلبية

بيان رسمي.. الكاف يعلن خطته لاستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

اتحاد اليد يدرس إلغاء دوري المحترفين دون تحديد بطل أو هابطين

سلموا تعهدات مكتوبة لشيكابالا.. لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات الدورى

أحمد مجاهد: استكمال الدوري الممتاز ليس قرار دولة.. وهذا الدليل

نجم يد الزمالك يتعرض لحادث سير.. صور

بي إن سبورتس تعلن عدم بث مباريات الدوري الإيطالي

دروس مرتضى منصور .. الزمالك يحسم موقفه من مسابقة كرة اليد

أخبار الرياضة| نجم يد الزمالك يتعرض لحادث.. بوادر أزمة مع فايلر .. الأهلي يعلن نتيجة فحوصات كورونا للاعبيه.. سبب غياب محمد صلاح عن ليفربول

بعد أنباء عن مفاوضات الزمالك معه.. أحدث ظهور لـ عمرو وردة على إنستجرام.. شاهد

3 مؤشرات تحسم انتقال طاهر محمد طاهر نجم المقاولون إلى الأهلي

مفاجأة الزمالك.. تفاصيل إلغاء دوري اليد بعد اجتماع ساخن للاتحاد مع الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس أقوى وأسرع وأخطر.. متى تبدأ الموجة الثانية لـ كورونا؟

اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد