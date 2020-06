رسائل مؤثرة من المشاهدين عبر تويتر بعد إعلان أندرتيكر اعتزاله المصارعة

تصدر #شكرأندرتيكر موقع التواصل الاجتماعى تويتر و اصبح الاكثر تداولا فى مصر و العالم بعد اعلان اعتزاله المصارعة منذ ساعات.

و تفاعل الكثير من رواد تويتر مع خبر اعتزاله و كانت تعليقاتهم كالاتى:

يؤسفني أن أرى النهاية ، شكرًا لك على كل ما قدمته لنا خلال 30 عامًا. شكرا لك بطل طفولتنا.

تقاعد تيكر رسميا اليوم. من الجنون التفكير أن The Undertaker موجود في WWE منذ عام 1990. سأفتقد هذا الرجل

أحد أكثر الأسماء شهرة التى يمكنك التفكير فيه كمصارع حتى الاشخاص الذين لا يشاهدون المصارعه يعرفون من هو اندرتيكر

أنا في حالة صدمة الآن. سنوات وسنوات من مشاهدة هذه الأسطورة.

الاعظم فى كل العصور سنفتقده

ويبلغ أندرتيكر المصارعة الأمريكي من العمر 55 عام وقد ظهر لأول مرة في WWF في عام 1990 وكان يعمل على تحقيق الكثير من البطولات على مدار السنوات الماضية وقد جاء في أخر تصريحات له بأن الفيلم الوثائقي ساعده على اكتشاف ذلك وفتح عيني على الصورة الأكبر.

وأيضا ساعدني الفيلم الوثائقي على عدم الحكم على نفسي بقسوة في السنوات القليلة الماضي كما يمكنني فعل الخير خارج الحلبة أكثر مما يمكنني القيام به في الداخل أنا أخيرا في مكان يمكنني فيه قبول ذلك.

يعتبر الأندرتيكر أحد أكبر مصارعي الاتحاد وهو المصارع الوحيد الذي ظهر في أول حلقة من راو وهو لا زال يعمل مع الاتحاد حتى اعتزاله.

بطل العالم 7 مرات

حصل أندرتيكر على حزام الاتحاد 4 مرات، وحزام العالم للوزن الثقيل 3 مرات، وحصل على بطولة الهاردكورد وبطولة الثنائي ست مرات وبطولة يو إس دابليو أي تيكساس تايتل وبطولة يو إس دابليو أي يونيفايد للوزن الثقيل بطل رويال رامبل 2007.

خسر مباراتين فقط برسلمينا برصيد (2-24) ويعتبر عند الكثير أفضل مصارع على مر تاريخ المصارعة الحرة بصفة عامة

"I did things my way, and I'm gonna leave my way."#TheLastRide @undertaker pic.twitter.com/Qy0Qfxk3zL