للأفارقة فقط.. علماء يكتشفون لقاح لفيروس كورونا

وسط السباق العالمي للعثور على لقاح لـ"كوفيد- 19" ، أعلن فريق من العلماء النيجيريين مؤخرًا عن اكتشاف لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد قد يساعد في منع الإصابة بالفيروس.





فقد أعلن علماء الجامعات النيجيرية عن اكتشاف لقاح فيروس كورونا، الذي قتل حتى الآن ما يزيد عن 465300 شخص على مستوى العالم، بحسب ما نشرت "الجارديان" النيجرية.









وقال الدكتور "أولاديبو كولاول" المتخصص في علم الفيروسات الطبية والمناعة والمعلوماتية الحيوية ، في جامعة Adeleke ، Ede in Osun ، وقائد فريق البحث ، خلال مؤتمر صحفي أن اللقاح يتم تطويره محليًا في إفريقيا للأفارقة، ووفقًا لكولاول ، فإن اللقاح الذي لم يتم تسميته ، عند الكشف عنه ، سيعمل أيضًا في سباقات أخرى.





وقال كولاول إن المجموعة كانت تعمل على نطاق واسع من خلال استكشاف جينوم سارس - CoV - 2 من الدول الأفريقية لاختيار أفضل المرشحين المحتملين للقاحات.





وأضاف أنه بعد تجربة بعض العمليات المختارة لتطوير اللقاح ، تمكن الباحثون من اختيار أفضل المرشحين المحتملين للقاح لـ SARS-CoV-2.





وقال كولاول إن الكشف عن اللقاح المجهول سيستغرق ما لا يقل عن 18 شهرًا ، حيث لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من التحليلات والدراسات ، وكذلك الموافقات من السلطات الطبية.