AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 9 ملايين حالة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:03 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 9 ملايين إصابة. بحسب بيانات موقع "وورلد ميتر".


وبلغ عدد الإصابات بالفيروس المستجد حول العالم 9,113,068 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 471,849 حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس حول العالم 4,884,364 حالة شفاء.


وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بالفيروس حول العالم، وسجلت2,367,259 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات لديها 122,374 حالة.


وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 1,090,349 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 50,737 وفاة.


وفي المركز الثالث جاءت روسيا التي سجلت 592,280 إصابة فيما سجلت 8206 حالات وفاة. وجاءت بعدها الهند بإجمالي إصابات 435,560  إصابة، ثم بريطانيا بـ 305,289 إصابة.


ولا تكشف هذه الأرقام عن الواقع الحقيقي لتفشي الفيروس بمختلف دول العالم، نظرا لاختلاف طرق التعامل ورصد تفشي الوباء، وتقوم بعض الدول بإجراء اختبارات الكشف عن الحالات الخطرة فقط وتسجيلها، فيما تجري دول أخرى حملات فحص موسعة للكشف عن المصابين بالفيروس وتعقبهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تتخطى حاجز مليون إصابة بفيروس كورونا

عداد كورونا حول العالم يتخطى 3 ملايين و400 ألف مصاب و244 ألف وفاة

ارتفاع ملحوظ للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا والبرازيل

أكثر من 94 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم خلال 24 ساعة .. والأعداد تتجاوز 4 ملايين

وفاة 85 مصابًا بـ فيروس كورونا في موسكو

فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 290 ألفا حول العالم

ترشيحاتنا

الأهلي يعلن عن نتيجة مسحة كورونا: جميع عينات لاعبي الفريق والعاملين سلبية

لو خرجت معاش من 2006 حتى 2015..اعرف حقك فى قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الكمامة أو الضرب.. اعتداءات عنيفة على ركاب القطارات بسبب الماسك

الصحة العالمية: ديكساميثازون حقق نتائج رائعة في علاج مصابي كورونا

اخبار الفن .. سبب وفاة ابن اوس اوس.. واعتزال داليا إبراهيم وإنجى خطاب.. وكاش مايوه رانيا يوسف يثير الجدل

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس أقوى وأسرع وأخطر.. متى تبدأ الموجة الثانية لـ كورونا؟

اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد