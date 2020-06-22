الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 9 ملايين حالة

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 9 ملايين إصابة. بحسب بيانات موقع "وورلد ميتر".









وبلغ عدد الإصابات بالفيروس المستجد حول العالم 9,113,068 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 471,849 حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس حول العالم 4,884,364 حالة شفاء.









وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بالفيروس حول العالم، وسجلت2,367,259 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات لديها 122,374 حالة.









وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 1,090,349 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 50,737 وفاة.









وفي المركز الثالث جاءت روسيا التي سجلت 592,280 إصابة فيما سجلت 8206 حالات وفاة. وجاءت بعدها الهند بإجمالي إصابات 435,560 إصابة، ثم بريطانيا بـ 305,289 إصابة.









ولا تكشف هذه الأرقام عن الواقع الحقيقي لتفشي الفيروس بمختلف دول العالم، نظرا لاختلاف طرق التعامل ورصد تفشي الوباء، وتقوم بعض الدول بإجراء اختبارات الكشف عن الحالات الخطرة فقط وتسجيلها، فيما تجري دول أخرى حملات فحص موسعة للكشف عن المصابين بالفيروس وتعقبهم.