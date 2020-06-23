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حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو هيروين في الإسكندرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:01 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

  
تمكنت الحملات من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة "أول العامرية"، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جراما- مبلغ مالى – هاتف محمول).

 


يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.
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