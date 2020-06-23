ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو هيروين في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:





تمكنت الحملات من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة "أول العامرية"، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جراما- مبلغ مالى – هاتف محمول).







