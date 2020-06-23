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ثقافة

الليلة.. عبر يوتيوب الأعلى للثقافة.. فوزي حداد ضيف اقرأ معانا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقدم الأديب الليبي فوزي حداد، جزئين من قصة "أسطورة لكل الأزمنة" من كتاب "ضمير مستعمل للبيع"، ذلك في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على قناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة عبر "اليوتيوب".

ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، تحت عنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وضمن برنامج "اقرا معانا" الذي ينظمه المجلس بأمانة الدكتور هشام عزمي.

وأطلقت وزيرة الثقافة، المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على يوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

وأشارت إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروضًا مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض باليه وأفلامًا قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.

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