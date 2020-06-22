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برلمان

بحضور التجمع وإرادة جيل ومصر الحديثة.. مستقبل وطن يواصل لقاء الأحزاب لمناقشة قانون "الشيوخ والنواب"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:57 م
اجتماع الأحزاب بمقر
اجتماع الأحزاب بمقر مستقبل وطن
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فريدة محمد
واصل حزب مستقبل وطن اجتماعاته مع الاحزاب و القوى السياسية  استعدادا لصياغة قوائم الانتخابات النيابية  الشيوخ والنواب  و شارك في الاجتماع الثاني سيد عبد العال رئيس حزب التجمع في حضور  رئيس حزب مستقبل وطن  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب.

واستقبل  الحزب سيد  عبد العال رئيس حزب التجمع و و  تيسير مطر رئيس حزب إراده جيل وليد دعبس نائب رئيس حزب مصر الحديثه . 

تناول اللقاء أهم رؤى الأحزاب السياسيه المصريه حول أهم القضايا المطروحه على الساحه السياسيه كما شدد الحاضرون على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية في التحديات القادمة، و قد أشاد رؤساء الأحزاب بحجم الانجازات الغير المسبوق في البنية التحتية المصرية.

وأكد الحاضرون في نهايه اللقاء ضرورة استمرار تلك اللقاءات التوافقية التي تهدف دوما لمصلحه المواطن و المواطنين.

كانت قد بدأت الاتصالات بين الأحزاب و القوى السياسية استعدادا لصياغة قوائم الانتخابات النيابية  الشيوخ والنواب، حيث يقود حزب مستقبل وطن صاحب الأكثرية بمجلس النواب حوار مع الاحزاب و القوى السياسية حول تشكيل قوائم مجلس الشيوخ و النواب.

ويستكمل  حزب مستقبل وطن خلال الساعات القادمة  لقاءات مع ممثلين عن الاحزاب و القوى  التي شاركت في الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات " الشيوخ و النواب " بخلاف المستقلين.

 بينما ضم الاجتماع الأول أحزاب العدل و الشعب الجمهوري و المؤتمر.

يأتى ذلك استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب و التي  تبدأ فى نوفمبر المقبل وفقا لمواعيد الاستحقاقات الانتخابية، ويأتي ذلك التحرك بعد ايام من إقرار مجلس النواب قوانين الانتخابات على مستوي مجلس الشيوخ  ومجلس النواب.

و يتبقي فقط قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب و الذي ينتظره البرلمان لإقراره خلال الايام القادمة.

وشهد الاجتماع الاول الذي حضره رئيس حزب مستقبل وطن  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب حديث حول ان المرحلة المقبلة تتطلب الاصطفاف الوطني في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في عدد من الملفات الهامة خاصة في ظل  الوضع الإقليمي الملتهب الذي تشهده الساحة.

وأكدت قيادات حزب مستقبل وطن على انها ستنفتح على كافة الاحزاب و القوى السياسية و ان اختيار عناصر القوائم سيعتمد على اختيار الكفاءات و اصحاب الخبرة بعيدا عن مبدأ المحاصصة.
بحضور التجمع وإرادة جيل ومصر الحديثة.. مستقبل وطن يواصل لقاء الأحزاب لمناقشة قانون "الشيوخ والنواب"
بحضور التجمع وإرادة جيل ومصر الحديثة.. مستقبل وطن يواصل لقاء الأحزاب لمناقشة قانون "الشيوخ والنواب"
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