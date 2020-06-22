بحضور التجمع وإرادة جيل ومصر الحديثة.. مستقبل وطن يواصل لقاء الأحزاب لمناقشة قانون "الشيوخ والنواب"

واصل حزب مستقبل وطن اجتماعاته مع الاحزاب و القوى السياسية استعدادا لصياغة قوائم الانتخابات النيابية الشيوخ والنواب و شارك في الاجتماع الثاني سيد عبد العال رئيس حزب التجمع في حضور رئيس حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب.
واستقبل الحزب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع و و تيسير مطر رئيس حزب إراده جيل وليد دعبس نائب رئيس حزب مصر الحديثه .
تناول اللقاء أهم رؤى الأحزاب السياسيه المصريه حول أهم القضايا المطروحه على الساحه السياسيه كما شدد الحاضرون على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية في التحديات القادمة، و قد أشاد رؤساء الأحزاب بحجم الانجازات الغير المسبوق في البنية التحتية المصرية.
وأكد الحاضرون في نهايه اللقاء ضرورة استمرار تلك اللقاءات التوافقية التي تهدف دوما لمصلحه المواطن و المواطنين.
كانت قد بدأت الاتصالات بين الأحزاب و القوى السياسية استعدادا لصياغة قوائم الانتخابات النيابية الشيوخ والنواب، حيث يقود حزب مستقبل وطن صاحب الأكثرية بمجلس النواب حوار مع الاحزاب و القوى السياسية حول تشكيل قوائم مجلس الشيوخ و النواب.
ويستكمل حزب مستقبل وطن خلال الساعات القادمة لقاءات مع ممثلين عن الاحزاب و القوى التي شاركت في الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات " الشيوخ و النواب " بخلاف المستقلين.
بينما ضم الاجتماع الأول أحزاب العدل و الشعب الجمهوري و المؤتمر.
يأتى ذلك استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب و التي تبدأ فى نوفمبر المقبل وفقا لمواعيد الاستحقاقات الانتخابية، ويأتي ذلك التحرك بعد ايام من إقرار مجلس النواب قوانين الانتخابات على مستوي مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
و يتبقي فقط قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب و الذي ينتظره البرلمان لإقراره خلال الايام القادمة.
وشهد الاجتماع الاول الذي حضره رئيس حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب حديث حول ان المرحلة المقبلة تتطلب الاصطفاف الوطني في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في عدد من الملفات الهامة خاصة في ظل الوضع الإقليمي الملتهب الذي تشهده الساحة.
وأكدت قيادات حزب مستقبل وطن على انها ستنفتح على كافة الاحزاب و القوى السياسية و ان اختيار عناصر القوائم سيعتمد على اختيار الكفاءات و اصحاب الخبرة بعيدا عن مبدأ المحاصصة.