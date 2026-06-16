مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

يعتقد الكثير من الأشخاص أن بعض المشروبات الطبيعية أو التي تحمل وصف "صحية" آمنة تمامًا ولا تؤثر على مستوى السكر في الدم، إلا أن الحقيقة قد تكون مختلفة. فبعض هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من السكريات الطبيعية أو المضافة، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة الجلوكوز بالدم، خاصة لدى مرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة

إليك أبرز المشروبات التي قد تبدو صحية لكنها قد ترفع السكر بسرعة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- عصائر الفاكهة الطبيعية

رغم أن الفاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فإن تحويلها إلى عصير يزيل جزءًا كبيرًا من الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر.

فعند شرب كوب من عصير البرتقال أو التفاح أو المانجو، يحصل الجسم على كمية كبيرة من السكر في وقت قصير، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

2- العصائر الجاهزة ومشروبات الفاكهة

تحتوي الكثير من العصائر المعلبة ومشروبات الفاكهة على سكريات مضافة ومواد محلية، وقد تحتوي العبوة الواحدة على كمية من السكر تعادل عدة ملاعق، لذلك فإن تناولها بانتظام قد يساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستوى السكر.

3- المشروبات الرياضية

يلجأ البعض إلى المشروبات الرياضية باعتبارها وسيلة لتعويض السوائل والأملاح بعد المجهود البدني، لكنها غالبًا تحتوي على كميات من السكر والكربوهيدرات صُممت لتزويد الرياضيين بالطاقة.

وبالنسبة للأشخاص غير الممارسين للتمارين الشاقة، قد تكون هذه السعرات والسكر الزائد غير ضرورية.

السكر

4- مشروبات القهوة المحلاة

القهوة نفسها لا تسبب ارتفاعًا كبيرًا في السكر، لكن المشكلة تبدأ عند إضافة كميات كبيرة من السكر أو شراب الكراميل أو النكهات المحلاة أو الكريمة، حيث تتحول إلى مشروب غني بالسعرات والكربوهيدرات.

5- مخفوق الفواكه "السموذي"

يُصنف السموذي ضمن المشروبات الصحية، لكنه قد يصبح غنيًا بالسكر إذا تم تحضيره بكميات كبيرة من الفاكهة أو أضيف إليه العسل أو السكر أو الآيس كريم.

ولجعل السموذي أكثر توازنًا، يُفضل استخدام كمية معتدلة من الفاكهة مع إضافة مصادر للبروتين مثل الزبادي غير المحلى أو المكسرات.

6- الشاي المثلج الجاهز

يظن كثيرون أن الشاي المثلج خيار خفيف ومنعش، لكنه قد يحتوي على نسب مرتفعة من السكر المضاف، خصوصًا الأنواع المعبأة الجاهزة.

كيف تختار مشروبًا لا يرفع السكر بسرعة؟

ينصح الخبراء بالاعتماد على: