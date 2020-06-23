AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنبي: الأهلي صاحب القرار في استمرار محمد شريف معنا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:07 ص
محمد شريف لاعب النادي
محمد شريف لاعب النادي الاهلي
Advertisements
محمد رشاد
أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن مصير لاعب الفريق محمد شريف المعار من الأهلي، مؤجل؛ لحين اتضاح الرؤية بشأن استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.


وقال عبدالناصر، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس2": "إعارة محمد شريف من الأهلي إلى إنبي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، ومصيره مؤجل لحين معرفة موقف الدوري المصري".

وأضاف: "نتمنى بقاء محمد شريف معنا، اللاعب يقدم مستويات رائعة ويحتل حاليا المركز الثاني في لائحة الهدافين في الدوري، لكن الأمر في النهاية يعود إلى الأهلي صاحب القرار النهائي".

وسجل محمد شريف (24 عاما) 9 أهداف مع إنبي في الدوري الذي توقف في مارس الماضي، ليصبح ثاني هدافي المسابقة خلف عبدالله السعيد نجم بيراميدز صاحب الـ 13 هدفا.

يُذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت على استعادة خدمات المهاجم محمد شريف عقب انتهاء الموسم الحالي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالنادي الأهلي في شهر إبريل الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنبي يحسم الجدل حول تجديد عقد إعارة نجم الأهلي

شوبير: رمضان صبحي يريد البقاء في النادي الأهلي ..فيديو

سكاي سبورتس: النني يرحل عن آرسنال

ليس وليد أزارو.. الاتفاق السعودي يستهدف نجم الأهلي.. فيديو

بعد عرض الاتفاق السعودي .. إنبي يسعى لـ تجديد عقد إعارة محمد شريف من الأهلي

الأهلي: ليس هناك أي عروض لضم محمد شريف

ترشيحاتنا

للأفارقة فقط.. علماء يكتشفون لقاح لفيروس كورونا

بعد الحصول على الترخيص.. تفاصيل تصنيع دواء ريمديسيفير في مصر لعلاج كورونا.. فيديو

3 سيناريوهات متوقعة.. هل يستمر تفشي كورونا لعشرات السنوات؟

اعتزلت الفن.. آخر ظهور لـ داليا إبراهيم قبل إعلان قرارها

وزير الري السوداني: سد النهضة قضية قومية لا تتحمل أي خلافات

تهدف التوسع في المنطقة.. رد قوي من وزير الخارجية على تركيا

AdvertisementS

الحكاية كلها هنا.. قصة فايلر مع الأهلي وسر سفره

عقب إعلان عودته لـ التعليق الرياضي .. تاريخ حافل من الإنجازات لـ أحمد شوبير في المجال الإعلامي والإداري

الأهلي يرد على شائعة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

الحقد القطري على السعودية السبب الحقيقي وراء عدم إذاعة الدوري الإيطالي على بي إن سبورتس.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. سر سفر فايلر وأزمته مع الأهلي .. لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات الدوري

الاتحاد يخاطب الزمالك للحصول على مستحقات وكيل التونسي حمدي النقاز

هشام حطب: كورونا بريء من إلغاء دورى كرة اليد.. والأندية لا تملك حق الاعتراض

بـ40 مليون جنيه.. رئيس المقاولون: طاهر محمد طاهر سينتقل للأهلي حال الموافقة على شروطنا..فيديو

مقابل ٤٠ مليون جنيه.. عماد النحاس وافق على بيع أو إعارة طاهر محمد للأهلي مقابل ناصر ماهر و إستعارة لاعب

أخبار النادي الأهلي .. قصة فايلر مع الفريق وسر سفره.. نتيجة مسحة كورونا للاعبين .. طاهر محمد طاهر يوافق على ارتداء التيشيرت الأحمر

وش السعد.. مصطفى محمد يحتفل بعيد ميلاد زوجته بهذه الطريقة.. صور

بي إن سبورتس تعلن عدم بث مباريات الدوري الإيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يضاعف الحليب في الثدى.. 8 فوائد لتناول الحلبة للنساء

بإطلالة جريئة .. ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها