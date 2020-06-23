إنبي: الأهلي صاحب القرار في استمرار محمد شريف معنا

أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن مصير لاعب الفريق محمد شريف المعار من الأهلي، مؤجل؛ لحين اتضاح الرؤية بشأن استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
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وقال عبدالناصر، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس2": "إعارة محمد شريف من الأهلي إلى إنبي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، ومصيره مؤجل لحين معرفة موقف الدوري المصري".
وأضاف: "نتمنى بقاء محمد شريف معنا، اللاعب يقدم مستويات رائعة ويحتل حاليا المركز الثاني في لائحة الهدافين في الدوري، لكن الأمر في النهاية يعود إلى الأهلي صاحب القرار النهائي".
وسجل محمد شريف (24 عاما) 9 أهداف مع إنبي في الدوري الذي توقف في مارس الماضي، ليصبح ثاني هدافي المسابقة خلف عبدالله السعيد نجم بيراميدز صاحب الـ 13 هدفا.
يُذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت على استعادة خدمات المهاجم محمد شريف عقب انتهاء الموسم الحالي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالنادي الأهلي في شهر إبريل الماضي.