AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وسط إجراءات احترازية كبيرة .. إنبي يخضع لـ المسحة الطبية استعدادا لاستكمال الدوري الممتاز

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:22 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلوانى
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، اليوم الإثنين، إلى مسحة فيروس كورونا استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية للفريق واستكمال مسابقة الدوري الممتاز  بعد توقف طويل وصل إلى 3 أشهر كاملة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهد إجراء اللاعبين إلى المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا ، حضور جميع لاعبي الفريق البترولي ، وتم التنظيم بينهما خلال إرجاء المسحة بشكل جيد من قبل المسئولين فى إنبي لمنع التجمعات .

وتم إجراء المسحة الطبية الخاصة بلاعبي إنبي داخل مقر النادى باستاد بتروسبورت وسط إجراءات احترازية جيدة لتجنب مخاطر الفيروس .

وكان إنبي أعلن موافقته على استكمال الدورى الممتاز بعد جلسة رئيسه زكريا السيد فى اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية ، ومن المقرر ان يحدد حلمى طولان المدير الفنى موعد استئناف التدريبات بشكل رسمي عقب ظهور نتائج المسحة الطبية للفريق .

يذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن استئناف النشاط الرياضى من جديد بعد غياب دام لـ 3 أشهر بسبب فيروس كورونا وقرر عودة المسابقات الرسمية لكل الاتحادات الرياضية بداية من 25 يوليو المقبل .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة | سيناريو جديد لإنقاذ الدوري.. أدلة جديدة من كهربا لـ فيفا ضد الزمالك.. تطور مفاجئ في انتقال نجم إنبي للأهلي

لعودة الدوري.. تعرف على موعد إجراء لاعبي بيراميدز المسحة الأولى لـ كورونا

قبل استئناف التدريبات.. الاتحاد السكندرى يجري مسحة طبية لفريق الكرة

العطار: الدولة تتحمل تكاليف مسحات أندية الدوري.. وهذا سبب خطاب الجبلاية المبكر

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

الأهلي يجري المسحة الطبية للاعبين والجهازين الفني والإداري

ترشيحاتنا

تقوى المناعة وتنظم الضغط .. فاكهة الليتشي انتشرت في مصر و فوائدها غير متوقعة

تسببت فى انتشار كورونا بالصين..احذر هذه العلامات عند شراء الأسماك

ورقة مساومة ومقامرة للاستيلاء على نفطها.. ماذا يريد أردوغان من ليبيا ؟

بجانب الثروة الضخمة.. كنوز لا تقدر بثمن ورثها ويليام وهاري من الأميرة ديانا

هل يجوز للأرملة فى فترة العدة المبيت عند ابنتها ؟.. دار الإفتاء ترد

فى عيد الأب .. لينا الفيشاوي تتجاهل والدها وتوجه رسالة مؤثرة الى جدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هاري وميجان.. مخاوف من أزمة جديدة في العائلة المالكة البريطانية

ملفتة و جذابة .. 15 صورة تكشف جمال ريم السعيدي فى عيد ميلادها

ذهب ومرصعة بالماس.. سعر خرافى لـ ساعة ياسمين صبرى فى جلسة تصوير