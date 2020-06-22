وسط إجراءات احترازية كبيرة .. إنبي يخضع لـ المسحة الطبية استعدادا لاستكمال الدوري الممتاز

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، اليوم الإثنين، إلى مسحة فيروس كورونا استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية للفريق واستكمال مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف طويل وصل إلى 3 أشهر كاملة بسبب انتشار فيروس كورونا.



وشهد إجراء اللاعبين إلى المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا ، حضور جميع لاعبي الفريق البترولي ، وتم التنظيم بينهما خلال إرجاء المسحة بشكل جيد من قبل المسئولين فى إنبي لمنع التجمعات .



وتم إجراء المسحة الطبية الخاصة بلاعبي إنبي داخل مقر النادى باستاد بتروسبورت وسط إجراءات احترازية جيدة لتجنب مخاطر الفيروس .



وكان إنبي أعلن موافقته على استكمال الدورى الممتاز بعد جلسة رئيسه زكريا السيد فى اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية ، ومن المقرر ان يحدد حلمى طولان المدير الفنى موعد استئناف التدريبات بشكل رسمي عقب ظهور نتائج المسحة الطبية للفريق .



يذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن استئناف النشاط الرياضى من جديد بعد غياب دام لـ 3 أشهر بسبب فيروس كورونا وقرر عودة المسابقات الرسمية لكل الاتحادات الرياضية بداية من 25 يوليو المقبل .





