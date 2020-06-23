اليوم.. وادي دجلة أول فريق يعود للتدريبات الجماعية

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة ، تدريباته الجماعية؛ عقب تأكد سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكافة العاملين.
وتغيب 4 لاعبين عن إجراء المسحة الأولى؛ بسبب انشغالهم بخوض امتحانات الثانوية العامة.
وأبلغ الجهاز الفني بقيادة نيكوديموس بابافاسيليو لاعبيه بالعودة للتدريبات الجماعية بداية من اليوم " الثلاثاء"، ليصبح وادي دجلة أول الفرق العائدة لخوض التدريبات الجماعية عقب توقف النشاط خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .
ويجري الجهاز الفني على لاعبيه كافة الإجراءات الطبية واختبار وزن اللاعبين تمهيدا لخوض التدريبات الجماعية من جديد .
الجدير بالذكر أن نادي وادي دجلة يرفض استئناف الدوري المصري لهذا الموسم نظرا للظروف الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.