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رياضة

اليوم.. وادي دجلة أول فريق يعود للتدريبات الجماعية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:54 ص
لاعبو وادي دجلة
لاعبو وادي دجلة
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حسام الحارتي
يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة ، تدريباته الجماعية؛ عقب تأكد سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكافة العاملين.

وتغيب 4 لاعبين عن إجراء المسحة الأولى؛ بسبب انشغالهم بخوض امتحانات الثانوية العامة.

وأبلغ الجهاز الفني بقيادة  نيكوديموس بابافاسيليو لاعبيه بالعودة للتدريبات الجماعية بداية من اليوم " الثلاثاء"، ليصبح وادي دجلة أول الفرق العائدة لخوض التدريبات الجماعية عقب توقف النشاط خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .

ويجري الجهاز الفني على لاعبيه كافة الإجراءات الطبية واختبار وزن اللاعبين تمهيدا لخوض التدريبات الجماعية من جديد .

الجدير بالذكر أن نادي وادي دجلة يرفض استئناف الدوري المصري لهذا الموسم نظرا للظروف الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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