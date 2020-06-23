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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنوفية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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محمد أمين
لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بإحدى قرى مركز منوف وتم تحرير محضر بالواقعة.

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تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بإحدى قرى مركز منوف.

وبالانتقال الفوري والفحص تبين مصرع محمد .ع 30 عاما إثر سقوطه أرضا واصطدام رأسه بالأسفلت، وإصابة حامد .ج بإصابات متفرقة، وبسؤال الشهود أكدوا اصطدامهم ببعضهم خلال تقابلهم في تقاطع بالطريق مما تسبب في إصابتهم.

وتم على الفور نقلهم للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.
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