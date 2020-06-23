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حوادث

غبي منه فيه.. القبض على تاجر يبيع منشطات جنسية في موقف المرج المزدحم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:23 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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كتب محمد صبرى
ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بترويج منشطات مجهولة المصدر على المواطنين بمنطقة موقف المرج الجديدة وبحوزته 205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام أحد الأشخاص بترويج منشطات جنسية بمنطقة موقف المرج الجديدة المزدحم.  

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وتبين أنه (صاحب محل - مقيم بمحافظة الغربية)، وبحوزته حقيبة بداخلها (205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر). 

وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولا يمكنه الإرشاد عنه بقصد ترويجها على المواطنين، واتُخذت الإجراءات القانونية.
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