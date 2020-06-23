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رياضة

إعلامي سعودي ينفي وفاة خالد الغامدي نجم الفيصلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:39 م
خالد الغامدي
خالد الغامدي
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محمد السعيد
نفى الإعلامي السعودي علي هبة ما تردد عن وفاة خالد الغامدي لاعب فريق الفيصلي السعودي، إثر سقوطه من مرتفع جبلي.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضيىة عن وفاة خالد الغامدي، إثر سقوطه من أعلى قمة جبل شدا، الذي يبلغ ارتفاعه 2195 متر، أثناء تأديته بعض التدريبات، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري السعودي.

وكتب علي هبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": "الصديق الغالي الكابتن خالد الغامدي يطمئن محبيه بشكل خاص والجمهور الرياضي بشكل عام أنه بالف خير وصحة وسلامة".

وأضاف: "لا صحة لما اثير حول سقوطة من احدى المرتفاعات الجبلية مما أدى لوفاته.. أتقوا الله يا أهل الشائعات".

يذكر أن رابطة الدوري السعودي، حددت مؤخرا، 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف الدوري السعودي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".


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