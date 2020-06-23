خلافات زوجية.. انتحار سيدة من شرفة منزلها بالطابق الثالث فى المطرية

حى المطرية كان شاهدا على واقعة انتحار سيدة فى العقد الثانى من عمرها بعد ان ضاق بها زرعا بسبب خلافتها الدائمة مع زوجها وقيامه بالتعدى عليها بالضرب ، حتى هداها شيطانها الى التخلص من حياتها منتحره بالقاء نفسها من شرفه منزلها بحى المطرية ، تم نقلها الى المستشفى وتبين اصابتها بكسر فى الحوض وحالتها مستقرة .





اهالى المنطقة فوجئوا بسقوط جارتهم من الطابق الثالث حيث قاموا بنقلها الى المستشفى لاسعافها ، على الفور تم إبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور للتحقيق فى الواقعة.





تلقى المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث المطرية بلاغا بالواقهة ، على الفور انتقل رجال الامن لمعاينه مسرح الحادث وكشف ملابساتها.





وتبين من التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن السيدة اسمها ش أ م ٢٦ سنة ربة منزل ، وان زوجها م ع م ٤٣ سنة " عامل " وراء اقدامها على الانتحار بسبب خلافاتهما الزوجية المستمرة وقيامه بالتعدى عليها بالضرب ، وبعد ٣ ايام من عدم نزولها من شقتها بسبب حبس زوجها لها مما تسبب فى اصابتها بحاله اكتئاب شديدة قررت الانتحار بالقاء نفسها من الطابق الثالث من شرفه شقتها بدائرة القسم .





وقد تمكن رجال الامن من القبض على زوجها ، واقر فى اقواله امام رجال المباحث أن خلافات الزوجية بينهما السبب وراء اصابه زوجته بالاكتئاب ، وأنها كانت دائمة التشاجر معه فقام ليلة الحادث بالتعدى عليها بالضرب ، وبعد مرور ٣ ايام ارتكبت زوجته الواقعة .





وقررت النيابة العامة حبس الزوج ٤ ايام على ذمه التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث ، واستكمال سماع شهود العيان .



