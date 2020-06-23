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حوادث

خلافات زوجية.. انتحار سيدة من شرفة منزلها بالطابق الثالث فى المطرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
حى المطرية كان شاهدا على واقعة انتحار سيدة فى العقد الثانى من عمرها بعد ان ضاق بها زرعا بسبب خلافتها الدائمة مع زوجها وقيامه بالتعدى عليها بالضرب ، حتى هداها شيطانها الى التخلص من حياتها منتحره بالقاء نفسها من شرفه منزلها بحى المطرية ، تم نقلها الى المستشفى وتبين اصابتها بكسر فى الحوض وحالتها مستقرة .

اهالى المنطقة  فوجئوا بسقوط جارتهم من الطابق الثالث حيث قاموا بنقلها الى المستشفى لاسعافها ، على الفور تم إبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور للتحقيق فى الواقعة.

تلقى المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث المطرية بلاغا بالواقهة ، على الفور انتقل رجال الامن لمعاينه مسرح الحادث وكشف ملابساتها.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن السيدة اسمها ش أ م ٢٦ سنة ربة منزل ، وان زوجها م ع م ٤٣ سنة " عامل " وراء اقدامها على الانتحار بسبب خلافاتهما الزوجية المستمرة وقيامه بالتعدى عليها بالضرب ، وبعد ٣ ايام من عدم نزولها من شقتها بسبب حبس زوجها لها مما تسبب فى اصابتها بحاله اكتئاب شديدة قررت الانتحار بالقاء نفسها من الطابق الثالث من شرفه شقتها بدائرة القسم .

 وقد تمكن رجال الامن من القبض على زوجها ، واقر فى اقواله امام رجال المباحث أن خلافات الزوجية بينهما السبب وراء اصابه زوجته بالاكتئاب ، وأنها كانت دائمة التشاجر معه فقام ليلة الحادث بالتعدى عليها بالضرب ، وبعد مرور ٣ ايام ارتكبت زوجته الواقعة .

وقررت النيابة العامة حبس الزوج ٤ ايام على ذمه التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث ، واستكمال سماع شهود العيان .

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