AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اتفاقية تعاون بين جامعة بنها وهيئة الطاقة الذرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:33 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة هيئة الطاقة الذرية اتفاقية تعاون مشترك.


واكد السعيد حرص الجامعة علي توطيد علاقاتها والتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية بما لها من اسهامات واضحة ومتميزة مكنت الدولة المصرية من كافة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تسعي لتعميقها في كافة اوجة التعاون وعلي جميع الاصعدة وبخاصة تجاه البرامج التدربية والتاهلية وتوعية المجتمع بكل فئاتة المختلفة والتعامل باحترافية وعن علم وعي وبناء مجتمع يعتمد في ردود افعاله علي العلم والمعرفة والمهارات المكتسبة.

واشار رئيس جامعة بنها الي ان الهيئة تضم افضل العلماء وتمتلك التجهيزات العلمية والتكنولوجيا والتي يمكن استخدامها بفاعلية بواسطة الجامعات والهيئات الوطنية من خلال انشطتها البحثية.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث ان الاتفاقية تهدف الى دعم وتعزيز التعاون الاكاديمي والبحثي والتدريب والتاهيل المهاري وتبادل الخبرات التقنية بالاضافة الي التعاون في برامج علمية اوتدربية متميزة وتستعين الجامعة فيها بمدربين من اعضاء هيئة التدريس بالهيئة ليخدم استراتيجيات الدولة نحو الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويكون التدريب العملي بمعامل الهيئة.

واشار الجيزاوي الى ان الاتفاقية تتيح المشاركة في مشروعات بحثية في المجالات التطبيقية وخدمة المجتمع او انشاء مراكز تميز بحثية باشراف مشترك مضيفا انه سيتم الاشتراك في اجراء ونشر البحوث العلمية والاشراف المشترك علي طلاب الدرسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراة علي ان يكون الطلاب من الهيئة المعاونة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية او المراكز البحثية.

واضاف الدكتور لطفي ابو سالم عميد كلية العلوم والمسئول عن اعمال التنسيق بين الجامعة والهيئة ان الاتفاقية تسمح بالتعاون المشترك في برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعة والاستعانة باعضاء هيئة التدريس بالهيئة لتنفيذ التدريب العملي للطلاب في المعامل المختلفة للهيئة بالاضافة الي المشاركة في تنظيم المؤتمرات العلمية في التعليم والبحث العلمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 مقترحات لمشروعات بحثية ضمن مبادرة جامعة بنها لدعم أبحاث كورونا

مذكرات تفاهم بين بنها وجامعتي ليفربول وبريستول البريطانيتين

6 عمليات بحثية بجامعة بنها لخدمة المشروعات القومية

في جامعة بنها.. برامج تدريبية لتشكيل لجان مناقشة الرسائل العلمية للباحثين

ترشيحاتنا

شركة صينية تحصل على الموافقة لبدء اختبار لقاح ضد كورونا على البشر

صلاة من أداها حرم الله جسده على النار .. مستشار المفتى يكشفها

بث مباشر.. مؤتمر مجلس الوزراء لاستعراض القرارات الجديدة حول كورونا وحظر التجول

سماع دوي انفجارات في الرياض.. مواطنون يشيدون بدور قوات الحرس.. ماذا حدث؟

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

الأعلى للجامعات: 1 يوليو بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

بضوابط محددة.. استثناء أصحاب المطاعم والكافيهات من إجراءات كورونا

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

أفضل من دول كبرى.. رئيس الوزراء: حققنا نجاحا معقولا فى مواجهة كورونا

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فتح المقاهي بدونها.. أضرار الشيشة ودورها في زيادة عدوى كورونا

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

بالكمامة وملابس البحر.. بريتني سبيرز وحبيبها يتمتعان بالشاطئ