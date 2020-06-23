اتفاقية تعاون بين جامعة بنها وهيئة الطاقة الذرية

وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة هيئة الطاقة الذرية اتفاقية تعاون مشترك.









واكد السعيد حرص الجامعة علي توطيد علاقاتها والتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية بما لها من اسهامات واضحة ومتميزة مكنت الدولة المصرية من كافة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تسعي لتعميقها في كافة اوجة التعاون وعلي جميع الاصعدة وبخاصة تجاه البرامج التدربية والتاهلية وتوعية المجتمع بكل فئاتة المختلفة والتعامل باحترافية وعن علم وعي وبناء مجتمع يعتمد في ردود افعاله علي العلم والمعرفة والمهارات المكتسبة.





واشار رئيس جامعة بنها الي ان الهيئة تضم افضل العلماء وتمتلك التجهيزات العلمية والتكنولوجيا والتي يمكن استخدامها بفاعلية بواسطة الجامعات والهيئات الوطنية من خلال انشطتها البحثية.





من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث ان الاتفاقية تهدف الى دعم وتعزيز التعاون الاكاديمي والبحثي والتدريب والتاهيل المهاري وتبادل الخبرات التقنية بالاضافة الي التعاون في برامج علمية اوتدربية متميزة وتستعين الجامعة فيها بمدربين من اعضاء هيئة التدريس بالهيئة ليخدم استراتيجيات الدولة نحو الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويكون التدريب العملي بمعامل الهيئة.





واشار الجيزاوي الى ان الاتفاقية تتيح المشاركة في مشروعات بحثية في المجالات التطبيقية وخدمة المجتمع او انشاء مراكز تميز بحثية باشراف مشترك مضيفا انه سيتم الاشتراك في اجراء ونشر البحوث العلمية والاشراف المشترك علي طلاب الدرسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراة علي ان يكون الطلاب من الهيئة المعاونة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية او المراكز البحثية.





واضاف الدكتور لطفي ابو سالم عميد كلية العلوم والمسئول عن اعمال التنسيق بين الجامعة والهيئة ان الاتفاقية تسمح بالتعاون المشترك في برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعة والاستعانة باعضاء هيئة التدريس بالهيئة لتنفيذ التدريب العملي للطلاب في المعامل المختلفة للهيئة بالاضافة الي المشاركة في تنظيم المؤتمرات العلمية في التعليم والبحث العلمي.