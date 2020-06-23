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محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ مرفق النقل الداخلي ووحدة الرصف لمتابعة انتظام سير العمل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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محمد أمين
 قام اليوم اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه نائبه محمد موسي بجولة مفاجئة علي عدد من المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة ، لمتابعة انتظام سير العمل علي أرض الواقع وتعظيم الاستفادة من مواردها بما يحقق أعلي عائد مادي يساهم في خطط التنمية بالمحافظة .


بدأت الجولة بتفقد مرفق النقل الداخلي، واستمع لشرح من مدير المشروع عن آلية العمل وعدد خطوط سير السيارات التي تم تحريرها اليوم والسيارات المعطلة واستفسر من أحد المحصلين عن نسب التحصيل في اليوم الواحد وفقا لخطوط التشغيل .

وشدد علي ضرورة الإسراع في إجراءات تكهين العربات المعطلة والتي لم يجدي تصليحها لتعظيم موارد المشروع ، كما راجع دفاتر الحركة وشدد علي تحديث الدفاتر بالشكل اللائق كما كلف فريق من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بمراجعة جميع السجلات ودفاتر الحركة وقوة العاملين والحضور والغياب واعداد تقرير بذلك. 

من جانبه ، أكد أبو ليمون علي انه تم دعم المرفق بعدد 32 اتوبيس جديد لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

 كما حث العاملين علي ضرورة بذل المزيد من الجهد لتعظيم الايرادات وتغطية نفقات المشروع هذا وقد شدد علي مدير المشروع بإعداد مذكرة بكافة المعوقات التي تواجه العمل لبحثها ووضع الحلول المناسبة لها .

كما تفقد المحافظ وحدة الرصف بميت خلف بشبين الكوم لمتابعة خطة العمل والمعوقات التي تعرقل تطوير العمل بالمشروع وما يتم تنفيذه وموقف المعدات بالكامل وما تم انجازه خلال الفترة الاخيرة .

 كما كلف فريق الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بإعداد تقرير عن حالة المعدات والمعطل منها ومدي جدية الاصلاح .

 يذكر أن مشروع وحدة الرصف بميت خلف هو أحد مشاريع المحافظة الاقتصادية ويقام علي مساحة 10 الاف م2 ويهدف الي تدعيم كفاءة اعمال رصف الطرق وصيانتها بدائرة المحافظة .

هذا وقد تفقد محافظ المنوفية شركة صيانة الاليات بميت خلف بحضور مدير المشروع وخلال الزيارة وجه مدير المشروع لضرورة انشاء هنجر لورش الصيانة بدلا من صيانها في مكان مفتوح واستمع لشرح من مدير المشروع عن الاجراءات التي تتم منذ استلام المعدة وحتي الانتهاء من تصليحها وتفقد ورش الكاوتش والدوكو والسمكرة وأكد علي ضرورة تطوير ورش الصيانة بما يعود بالنفع علي المشروع واعداد خطة لتطوير الية العمل بالمشروع وتوسيع دائرة المستفيدين وبأسعار تنافسية ، وكلف فريق التفتيش والمتابعة بفحص دفاتر الحضور والانصراف وقوة العاملين ومراحل إصلاح المعدات ومدي تحديد جدية صيانتها من عدمه.

كما اكد محافظ المنوفية علي استمرار الجولات الميدانية والمفاجئة علي كافة المشروعات لدفع عجلة الانتاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف علي كافة المعوقات والعمل علي حلها .
محافظ المنوفية يفاجئ مرفق النقل الداخلي ووحدة الرصف لمتابعة انتظام سير العمل
محافظ المنوفية يفاجئ مرفق النقل الداخلي ووحدة الرصف لمتابعة انتظام سير العمل
محافظ المنوفية يفاجئ مرفق النقل الداخلي ووحدة الرصف لمتابعة انتظام سير العمل
محافظ المنوفية يفاجئ مرفق النقل الداخلي ووحدة الرصف لمتابعة انتظام سير العمل
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