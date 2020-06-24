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برلمان

برلمانى: فتح الشواطئ والمتنزهات يحتاج إلى وقت لوضع إطار لها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:02 ص
شواطئ
شواطئ
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ماجدة بدوي
قال النائب أحمد شمردن عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن القرارات التنظيمية التى اتخذتها الحكومة اليوم برئاسة المهندس مصطفي مدبولي مدروسة والحكومة تتابع أزمة كورونا متابعة دقيقة ولحظية، وفتح بعض الأنشطة بنسبة 25 % جاء للحفاظ على الاقتصاد ودخل الأسر المتضررة من أزمة كورونا.


وتابع شمردن فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن قرار الحكومة باستمرار غلق الحدائق والمتنزيهات والشواطئ حتى إشعار آخر، هو قرار تنظيمي حتى لا تكون هذه الأماكن خارج السيطرة، لأنه من الصعب منع مواطن يمتلك وحدة داخل قرية سياحية من الدخول إليها، واستخدام الشاطيء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن استخدام الشواطيء  يخضع لعدة نقاط تنظيمية ولن يكون هناك غلق مطلق، ولكنها مجرد عملية تنظيمية لحين عودة الحياة لطبيعتها، ولكن الأماكن التى سمحت الحكومة بعودتها بنسب معينة لانها أماكن حياتية يومية سهل إتخاذ قرارات بعودة العمل بها بنسبة 25% ، أما الشواطيء والمتنزيهات تحتاج عملية وقت لوضع إطار لها.

أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، 8 قرارات حكومية جديدة، أمس الثلاثاء، بشأن ضوابط والاجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت القرارات كالتالي:
- السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل 
- إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة
- فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية
- إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 %
- تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة 
- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار أخر 
- غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساء
غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساء


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، بمقر مجلس الوزراء، بحضور لجنة أزمة كورونا وعدد من وزراء الحكومة، لاعلان الضوابط الجديدة.

واستعرض رئيس الوزراء ولجنة أزمة كورونا، اخر مستجدات جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات، وناقش خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقًا لتطورات الوضع الصحي في البلاد .

ومن الجدير بالذكر ان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، يحضرها وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.
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