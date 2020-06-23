نادي الزمالك يهنئ لاعبه عمر السعيد بمناسبة عيد ميلاده

نشر حساب نادي الزمالك الرسمي صورة جديدة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





ويظهر في الصورة لاعب نادي الزمالك " عمر السعيد "، حيث هنأ الحساب الرسمي للزمالك اللاعب بمناسبة يوم مولده اليوم.





حيث غرد الحساب قائلا: يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا عمر السعيد، كل عام وأنت بخير.









ونالت التغريدة اعجاب المتابعين وجاءت تعليقاتهم كالاتي: كل سنه وانت سالم وبخير ويارب يكون كل اهالينا بخير.. كل سنه وانتا طيب يا عمر

الحارس العظيم اللي انقذنا.. كل سنة وانت طيب يا عمووووووووووور.









الجدير بالذكر أن عمر السعيد تلقي عددا من العروض المحلية خلال الآونة الأخيرة، للحصول على خدماته في الموسم الجديد في ظل عدم مشاركته مع الزمالك بشكل مستمر.





ويرفض عمر السعيد البت في أي عروض حاليًا لحين حسم موقفه بشكل نهائي من قبل مسئولي الزمالك، سواء باستمراره في الموسم الجديد أو رحيله.





ويعتمد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على مصطفى محمد بشكل أساسي في قيادة خط الهجوم، حيث عانى عمر السعيد من نفس الأمر خلال الموسم الماضي بسبب اعتماد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض على الكونغولي كابونجو كاسونجو في مركز رأس الحربة.