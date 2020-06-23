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رياضة

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يعلن موقف النادي من بطولة الدوري .. وسداد مستحقات كارتيرون .. والغندور يعلن شفاء زوجته وابنته

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:41 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم الثلاثاء، 23-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاء من أبرزها:




يعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر قناة النادى الليلة الموقف من القرارات التي صدرت بشأن استئناف النشاط الرياضي وذلك من خلال برنامج زملكاوي في العاشرة مساء.




يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار الحكومة وحسم اتحاد الكرة، الأمر بعودة بطولة الدوري الممتاز. 




حرص مسؤولو نادي الزمالك علي سداد مستحقات الفرنسي باتريس كاروتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.



أعلن خالد الغندور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، عن تعافي زوجته وابنته، من فيروس كورونا المستجد.

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مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

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