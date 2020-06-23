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أخبار البلد

مزارعو الشرقية يروون تجربتهم بعد تأهيل الترع

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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أمل مجدى
نشرت وزارة الموارد المائية والرى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فيديو توضح تجربة مزارعى الشرقية مع تأهيل الترع.

وقال المزارعون فى الفيديو :" لم تكن المياه تصل لنا وبعد تأهيل الترع أصبحت موجودة بزيادة ونقوم بالرى فى أى وقت".

وتابع مزارعى الشرقية أنهم شعروا باهتمام الدولة بالفلاحين، وتعهدوا بالحفاظ على نقطة المياه وأكدوا أن الطريق تم تنظيفه وتوسعته.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى قد اجتمع مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب السيد الوزير والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى لمتابعة موقف تأهيل وتبطين الترع المتعبة الجارى طرحها بالإدارات العامة للرى على مستوى الجمهورية .

كما ناقش الدكتور محمد عبد العاطى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب السيد الوزير و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط أولويات مشروعات الخطة الإستثمارية لضمان التمويل اللازم لبرنامج تأهيل الترع .


https://youtu.be/EW8LHwd8n3E
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