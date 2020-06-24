ندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق مصنع للنسيج في العبور

أمرت نيابة العبور، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة نشوب حريق بمصنع للنسيج لمعرفة أسباب اندلاعه ، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





كما أمرت النيابة ، بتشكيل لجنة هندسية؛ لحصر الخسائر والتلفيات ، و فحص تراخيص المصنع المحترق.





وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم العبور بنشوب حريق في مصنع للنسيج بالعبور.









وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية وانتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.





وتبين من المعاينة أن الحريق شب فى مصنع للنسيح مقام على مساحة 500 متر مربع وأتت النيران على بعض الماكينات والأقمشة بداخله دون اى خسائر فى الارواح.





وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وحصر الخسائر الأولية.