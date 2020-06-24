روشتة تامر بشير| كيف تتصرف عند تعرض الزجاج الأمامي بسيارتك للكسر؟

أكد الإعلامي تامر بشير أن زجاج السيارة الأمامي من أهم الأجزاء الموجودة في السيارة ويحتاج إلى الحرص أثناء المعاملة لتجنب كسره.
وأضاف تامر بشير خلال برنامج «دوس بنزين» المذاع على صدى البلد أن هناك بعض الأماكن المختصة في إصلاح الزجاج خصوصًا التي تعطي لقائد السيارة ضمانا بعد إصلاحه لفترات طويلة.
وحذر بشير من استخدام مساحات السيارات لتنظيفه بعد تعرضه للكسر، لأن جزئيات التراب تدخل في الشروخ الأمامية، فضلًا عن عدم ركن السيارة في الشمس لتجنب كسر الزجاج بأكمله.
ونصح بشير بضرورة إصلاح زجاج السيارة في أسرع وقت، موضحًا الخطوات التي تقوم بها مركز خدمة السيارات بداية من تنظيف الزجاج ثم لحامه وحقنه بمواد جيلاتينية تملأ أنسجة الزجاج مرة أخرى والخطوة الأخيرة هو تعرض الزجاج لمواد فوق البنفسجية.
يذكر أن تامر بشير يقدم " دوس بنزين " وهو برنامج تليفزيوني، يستعرض مهارات قائدي السيارات وجنون السرعة، ويستضيف أحيانًا مجموعة من النجوم ليشاركوا السائق مغامرة القيادة، كما قدم " التوصيلة" برنامج إذاعي على إذاعة نجوم FM باستضافة النجوم في سيارته ويتحدثون خلال الطريق عن ذكريات النجم وعلاقته بالسيارات ودورها في حياته ومشواره الفني، وذكرياته مع الطرق وإظهار جانب مختلف في حياة كل فنان.