روشتة تامر بشير| كيف تتصرف عند تعرض الزجاج الأمامي بسيارتك للكسر؟

أكد الإعلامي تامر بشير أن زجاج السيارة الأمامي من أهم الأجزاء الموجودة في السيارة ويحتاج إلى الحرص أثناء المعاملة لتجنب كسره.





وأضاف تامر بشير خلال برنامج «دوس بنزين» المذاع على صدى البلد أن هناك بعض الأماكن المختصة في إصلاح الزجاج خصوصًا التي تعطي لقائد السيارة ضمانا بعد إصلاحه لفترات طويلة.





وحذر بشير من استخدام مساحات السيارات لتنظيفه بعد تعرضه للكسر، لأن جزئيات التراب تدخل في الشروخ الأمامية، فضلًا عن عدم ركن السيارة في الشمس لتجنب كسر الزجاج بأكمله.





ونصح بشير بضرورة إصلاح زجاج السيارة في أسرع وقت، موضحًا الخطوات التي تقوم بها مركز خدمة السيارات بداية من تنظيف الزجاج ثم لحامه وحقنه بمواد جيلاتينية تملأ أنسجة الزجاج مرة أخرى والخطوة الأخيرة هو تعرض الزجاج لمواد فوق البنفسجية.



