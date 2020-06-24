داليا أيمن: الحل المتاح للتعامل مع أزمة كورونا هو التأقلم "فيديو"

طالبت الإعلامية داليا أيمن ، الموطنين بالحفاظ على صحتهم واتباع كافة أساليب الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد بالإلتزام بارتداء الكمامات الطبية.





وأشارت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد " المذاع عبر فضائية "صدى البلد ، إلى أن الحل الحالى للتعامل مع أزمة فيروس كورونا هو التأقلم.





ولفتت الإعلامية داليا أيمن، إلى أن مصر تحتاج في الوقت الحالي لعودة الحياة بشكل تدريجي وعودة فتح الأماكن والمحال التجارية.





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميًا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.





كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.